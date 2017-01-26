Продуктовая корзина

Свежие огурцы снова подорожали в магазинах Карелии

Республиканская служба госстатистики рассказала, как за неделю изменились цены в регионе.





Среди плодоовощной продукции в Карелии выросла стоимость свежих огурцов. Они подорожали на 3,7%. Также на 3,6% увеличился в цене репчатый лук, на 3,5% - свежие помидоры, на 1,6% - яблоки. Кроме того, стали дороже охлажденные и мороженые куры.





В то же время цена на свежую белокочанную капусту снизилась на 1,2%. Среди других наблюдаемых продовольственных товаров за тот же период на 1,6% подешевели куриные яйца.





Цена на дизельное топливо выросла на 0,5%. Автомобильный бензин марок АИ-92 и АИ-95 и выше стал дороже на 0,1%.





26.01.2017