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26.01.2017

Продуктовая корзина

Свежие огурцы снова подорожали в магазинах Карелии

Республиканская служба госстатистики рассказала, как за неделю изменились цены в регионе.

Среди плодоовощной продукции в Карелии выросла стоимость свежих огурцов. Они подорожали на 3,7%. Также на 3,6% увеличился в цене репчатый лук, на 3,5% - свежие помидоры, на 1,6% - яблоки. Кроме того, стали дороже охлажденные и мороженые куры.

В то же время цена на свежую белокочанную капусту снизилась на 1,2%. Среди других наблюдаемых продовольственных товаров за тот же период на 1,6% подешевели куриные яйца.

Цена на дизельное топливо выросла на 0,5%. Автомобильный бензин марок АИ-92 и АИ-95 и выше стал дороже на 0,1%.


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  • Ватники пусть кашу жрут на митингах в поддержку путена. (Гость)
    26.01.2017 10:49:05
    +1 1-1
  • 26.01.2017 10:49:05
    Давно ем овсянку на воде с утра...пользительно..а дороге огурцы?Покупаем свеклу,варим ...с чесночком и сметаной ...вкусно и ждем пока подешевеют огурцы..господя учить надо молодняк...Так что овсянку я ем не в поддержку президента РФ Путина В.В.,а в поддержку ЗДОРОВЬЯ!. обыватель (Гость)
    26.01.2017 20:51:51
    +1 1-1
  • вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://vkk.me/produktu. irkaMurka (Гость)
    26.01.2017 22:27:33
    +1 -1
  • обыватель

    Так что овсянку я ем не в поддержку президента РФ Путина В.В.,а в поддержку ЗДОРОВЬЯ!.

    Так путен хуйло или нет ? (Гость)
    27.01.2017 00:53:45
    +1 1-1


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