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26.01.2017

Голос молодежи

Молодежный совет появится в Петрозаводске

Городские власти считают, что подобный молодежный орган поможет в улучшении жизни карельской столицы.

О создании молодежного совета зашла речь на встрече главы Петрозаводска со студентами ПетрГУ.

- Этот молодежный орган нужен городской администрации. Молодежное видение реально может помочь в плане советов и подсказок. К примеру, идея благоустройства парковой зоны в Ямке появилась как раз на встрече с первокурсниками. На ближайшей сессии Петросовета депутаты рассмотрят положение о создании молодежного совета, - сообщила мэр.

Дарье Кныш и Алине Мазулевской, высказавшим обеспокоенность в связи с решением вопросов содержания безнадзорных животных и развития инфраструктуры в районе студенческого общежития на Ломоносова, 65, Ирина Мирошник предложила войти в состав соответствующих рабочих групп.

По мнению студентов, среди названных «болевых точек» города стоит отметить несанкционированную рекламу, которая портит архитектурный облик города, недостаточно развитую спортивную инфраструктуру, обеспечение безопасности дорожного движения, развитие промышленности и бизнеса, расселение аварийного жилья.

- Мы видим изменения, которые произошли в Петрозаводске в течение предыдущего года: как ремонтировались дороги, как организована уборка территорий, как украшен город к Новому году. Впервые между ПетрГУ и администрацией Петрозаводска выстроены работоспособные отношения, - отметил председатель студенческого профкома Алексей Бутенко.


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  • В советах сопляков не нуждаюсь (Гость)
    26.01.2017 11:07:23
    +1 -1
  • Люди вспомните эти фамилии и чьи эти дети. КНЫШ-работал в аппарате главы.Мазулевская-депутатская дочь.Бутенко-продвиженец едрёной россии и тд.КТО готовит себе замену преемственност и вхожесть во власть??? Будте осторожны. (Гость)
    26.01.2017 11:16:03
    +1 -1
  • Чморить личинок по полной (Гость)
    26.01.2017 11:26:13
    +1 -1
  • Гольденберга еще сыночка забыли , у которого папа - коренной вепс . Гыыыыы. (Гость)
    26.01.2017 12:45:11
    +1 -1
  • Местные чинуши готовят своих опарышей во власть.Будте бдительны. Пример идёт из кремля.наступил-17г. (Гость)
    26.01.2017 21:40:32
    +1 -1
  • вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://vkk.me/produktu. irkaMurka (Гость)
    26.01.2017 22:27:29
    +1 -1


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