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26.01.2017

Не могут вернуть деньги

Организации Карелии задолжали по зарплате 33,5 миллиона рублей

За месяц некоторым компаниям и фирмам удалось частично расплатиться с долгами перед сотрудниками.

Размер просроченной задолженности по зарплате в крупных и средних организациях в январе этого года составил 33 миллиона 540 тысяч рублей. Эта сумма уменьшилась по сравнению с 1 декабря 2016-го на 16,8%. Численность работников списочного и несписочного состава, перед которыми имеется задолженность, составила 1539 человек.

Долги по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 января 2017 года составляют 33 миллиона 431 тысячу рублей, или 99,7% от общей суммы просроченных работникам платежей. Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 109 тысяч рублей, или 0,3% от общей суммы.


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    26.01.2017 22:27:25
    +1 -1


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