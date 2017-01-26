Воспитание молодежи

Центр патриотического воспитания Петрозаводска оснастят современным оборудованием

Ко Дню обороны карельской столицы в здании мэрии откроют центр патриотического воспитания.





Как рассказала глава Петрозаводска, будущий центр расположится в помещениях администрации, где ранее находилось кафе «Парижанка». Его откроют не позднее Дня обороны Петрозаводска.





- Центр должен стать концентрацией многих городских ресурсов: патриотических и молодежных организаций, поисковых отрядов. Это удобное место для посещения туристами, да и горожане здесь смогут узнать, чем знаменит Петрозаводск и почему ему присвоено высокое звание «Город воинской славы», - добавила мэр.





Сейчас в здании ведутся внутренние работы, меняют окна. Сети уже приведены в порядок. В центре также будет конференц-зал на 50 мест, оснастить его предполагается современным интерактивным оборудованием.





26.01.2017