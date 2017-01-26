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26.01.2017

Воспитание молодежи

Центр патриотического воспитания Петрозаводска оснастят современным оборудованием

Ко Дню обороны карельской столицы в здании мэрии откроют центр патриотического воспитания.

Как рассказала глава Петрозаводска, будущий центр расположится в помещениях администрации, где ранее находилось кафе «Парижанка». Его откроют не позднее Дня обороны Петрозаводска.

- Центр должен стать концентрацией многих городских ресурсов: патриотических и молодежных организаций, поисковых отрядов. Это удобное место для посещения туристами, да и горожане здесь смогут узнать, чем знаменит Петрозаводск и почему ему присвоено высокое звание «Город воинской славы», - добавила мэр.

Сейчас в здании ведутся внутренние работы, меняют окна. Сети уже приведены в порядок. В центре также будет конференц-зал на 50 мест, оснастить его предполагается современным интерактивным оборудованием.


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ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • Полевой кухней оснастят. Будут патрионутых личинок кашей кормить и духовные скрепы в пустые бошки вбивать (Гость)
    26.01.2017 12:12:47
    +1 -1
  • угу..ходят такие по патриотическим центрам.
     
    Итак у детей каша в голове от ватного телевизора, так еще и это придумали.
     
    Пришел тут племянничек в гости, говорит россия никогда перва не нападала.
    Ну-ну. Иди перечитай финскую войну 39 года (нынче в школе не проходят)
    Вернулся с распахнутыми глазками - "Так нам врут в школе ?"
    Да , нет дружок - вас оболванивают !!!!!! (Гость)
    26.01.2017 12:43:56
    +1 1-1
  • Посмотрел , ужас ! В Тампере во время войны здание автовокзала лучше чем сейчас в Петроскотинске! (Гость)
    26.01.2017 15:16:22
    +1 -1
  • кто выидет поддержать революцию в ноябре?. вовик (Гость)
    26.01.2017 15:40:32
    +1 -1
  • вовик

    кто выйдет поддержать революцию в ноябре?. вовик

    Чего думать то ? 86% и выйдет ! У нас ведь страна дураков , с богатой историей! Вон в середине первой мировой всей толпой перед зимним батюшке вседержавцу колено преклоняли , а через пяток лет замочили его в сортире. (Гость)
    26.01.2017 16:42:27
    +1 -1

  • Да , нет дружок - вас оболванивают !!!!!!
    Тогда не все так просто было, первыми нам по мордам настучали финны в 18м-20м году и оттяпали часть территории. (Гость)
    26.01.2017 17:21:30
    +1 -1

  • Тогда не все так просто было, первыми нам по мордам настучали финны в 18м-20м году и оттяпали часть территории.

    Уууу походу с историей карелии все плохо. Просто после 17 года именно карельские крестьяне и почувствовали на себе всю крепость советского кулака.  Тут люди трудились всегда и зажиточные были , это не всякая голытьба подмосковная. Именно поэтому в карелии восстания против советской власти вспыхивали в каждой деревне.. Взять одну Ухтинскую республику , которая просуществовала вне совка почти два года. (Гость)
    26.01.2017 17:34:28
    +1 1-1
  • не нужен нам берег турецкий и такая россия тоже говно с её руководством (Гость)
    26.01.2017 17:59:53
    +1 -1
  • Всё ближе к Сев.Кореи....скоро строем с песней и кричалками.... Патриот это как? (Гость)
    26.01.2017 18:10:34
    +1 -1
  • Макаревич побывал в Зап.Украине,сегодня пишут в СМИ центральных,с концертами,принимали хорошо,везде порядок ,множество кафе-шек и ресторанчиков,где дёшево и хорошо можно поесть,сказал певец,интересно,у нас грязью Украину поливают "соловьёвы" чуть ли не круглосуточно,где правда?
    P. S.^ Правда в поезде у него украли все деньги от концертов..... Хотелось бы правды... (Гость)
    26.01.2017 18:26:08
    +1 -1
  • в Севернои Корее благодать,не были,не блюите на них. вовик (Гость)
    26.01.2017 19:39:58
    +1 -1
  • батюшку царя все ненавидели.до тошноты ..в чем его предали-то?. вовик (Гость)
    26.01.2017 19:42:28
    +1 -1
  • вовик

    батюшку царя все ненавидели.до тошноты ..в чем его предали-то?. вовик

    кто ненавидел ? Люди молились на царя , и перед зимним дворцом на коленях стояли!! (Гость)
    26.01.2017 20:06:30
    +1 -1
  • 26.01.2017 15:16:22
    Тама в Тампере,есть еще ресторация,где играют фашистские марши и чо?. обыватель (Гость)
    26.01.2017 20:46:13
    +1 -1
  • обыватель

    Тама в Тампере,есть еще ресторация,где играют фашистские марши и чо?. обыватель

    Моцарт тоже играл фашитские марши ? А чем по твоему мнению национал-социализм хуже путлерского социализма ? (Гость)
    26.01.2017 20:54:47
    +1 -1
  • Пьяные козлы - как всегда ! Угомонитесь уже ! (Гость)
    26.01.2017 21:01:53
    +1 -1
  • вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://vkk.me/produktu. irkaMurka (Гость)
    26.01.2017 22:27:21
    +1 -1
  • Мы в курсе, IrkaMyrka,угомонись..... Жрём и хлеб жуём... (Гость)
    26.01.2017 22:36:48
    +1 -1
  • Спорить можно бесконечно!!!Кто "прав" показывает ВРЕМЯ:
    -Но,23 января 2017!!!,
    в Хельсинки,на линию вышли первые электроавтобусы,им не нужно топливо,а зарежаются они за 45 минут на конечной!!!!!)))))
    -в аптеке в "Колумбусе" в районе Вуосари,работает робот!!!!!)))))
    ------БУДУЩЕЕ уже НАСТУПАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!
    что ваш колхоз может предложить миру?????
    что вы ждете от мира??????,
    если ваш президент вор и убийца!!!!!,
    если страна разграблена,население нищее и бесправное,куда не ткни везде тухляк и бардак!!!!!
    Адекватные люди бегут из страны!!!!!!,
    "что будет???"-не надо быть Вангой...
    Вывод прост!
    -ПРАВ был дедушка Адольф!!!со своим НАЦИОНАЛЬНЫМ СОЦИАЛИЗМОМ!!!!
    -дедушка Ленин(Сталин и К) был ублюдком-пидором и тираном,превративший народ в дебилов-палачей и терпил(верящих,что "там разберутся"!!!)-они создали систему по превращению людей в кровавый фарш! ((((((
    И если ты не считаешь себя дебилом и терпилой,то ты не коммунист!!!
    и не раб системы!!!
    Ты сам!!!- ищешь "ответы" на "свои" вопросы!!!!!!!!!!!!!....
    "ЧТО ДЕЛАТЬ????!!!!"-подробно описано в статье УК ст.282!!!!)))))). helganz70 (Гость)
    27.01.2017 00:18:32
    +1 -1
  • helganz70

    что ваш колхоз может предложить миру?????

    Ибаца , ибаца с ослами, сосать , дрочить , бездельничать , ссать в подъездах ! И это далеко не весь список ! (Гость)
    27.01.2017 00:46:23
    +1 -1

  • в Хельсинки,на линию вышли первые электроавтобусы,им не нужно топливо,а зарежаются они за 45 минут на конечной!!!!!)))))

    А в Петроскотинске на линию вышли ряженные казачки с нагайками , им не нужно бухло они под патриотическим кайфом, а если что нет так - то за 45 минут подсадят тебя на горлышко бутылки!!! (Гость)
    27.01.2017 00:52:44
    +1 -1


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