|
|
|
26.01.2017
Воспитание молодежи
Центр патриотического воспитания Петрозаводска оснастят современным оборудованием
Ко Дню обороны карельской столицы в здании мэрии откроют центр патриотического воспитания.
Как рассказала глава Петрозаводска, будущий центр расположится в помещениях администрации, где ранее находилось кафе «Парижанка». Его откроют не позднее Дня обороны Петрозаводска.
- Центр должен стать концентрацией многих городских ресурсов: патриотических и молодежных организаций, поисковых отрядов. Это удобное место для посещения туристами, да и горожане здесь смогут узнать, чем знаменит Петрозаводск и почему ему присвоено высокое звание «Город воинской славы», - добавила мэр.
Сейчас в здании ведутся внутренние работы, меняют окна. Сети уже приведены в порядок. В центре также будет конференц-зал на 50 мест, оснастить его предполагается современным интерактивным оборудованием.
- Полевой кухней оснастят. Будут патрионутых личинок кашей кормить и духовные скрепы в пустые бошки вбивать (Гость)
- угу..ходят такие по патриотическим центрам.
Итак у детей каша в голове от ватного телевизора, так еще и это придумали.
Пришел тут племянничек в гости, говорит россия никогда перва не нападала.
Ну-ну. Иди перечитай финскую войну 39 года (нынче в школе не проходят)
Вернулся с распахнутыми глазками - "Так нам врут в школе ?"
Да , нет дружок - вас оболванивают !!!!!! (Гость)
- Посмотрел , ужас ! В Тампере во время войны здание автовокзала лучше чем сейчас в Петроскотинске! (Гость)
- кто выидет поддержать революцию в ноябре?. вовик (Гость)
-
вовик
кто выйдет поддержать революцию в ноябре?. вовик
Чего думать то ? 86% и выйдет ! У нас ведь страна дураков , с богатой историей! Вон в середине первой мировой всей толпой перед зимним батюшке вседержавцу колено преклоняли , а через пяток лет замочили его в сортире. (Гость)
-
Тогда не все так просто было, первыми нам по мордам настучали финны в 18м-20м году и оттяпали часть территории. (Гость)
Да , нет дружок - вас оболванивают !!!!!!
-
Тогда не все так просто было, первыми нам по мордам настучали финны в 18м-20м году и оттяпали часть территории.
Уууу походу с историей карелии все плохо. Просто после 17 года именно карельские крестьяне и почувствовали на себе всю крепость советского кулака. Тут люди трудились всегда и зажиточные были , это не всякая голытьба подмосковная. Именно поэтому в карелии восстания против советской власти вспыхивали в каждой деревне.. Взять одну Ухтинскую республику , которая просуществовала вне совка почти два года. (Гость)
- не нужен нам берег турецкий и такая россия тоже говно с её руководством (Гость)
- Всё ближе к Сев.Кореи....скоро строем с песней и кричалками.... Патриот это как? (Гость)
- Макаревич побывал в Зап.Украине,сегодня пишут в СМИ центральных,с концертами,принимали хорошо,везде порядок ,множество кафе-шек и ресторанчиков,где дёшево и хорошо можно поесть,сказал певец,интересно,у нас грязью Украину поливают "соловьёвы" чуть ли не круглосуточно,где правда?
P. S.^ Правда в поезде у него украли все деньги от концертов..... Хотелось бы правды... (Гость)
- в Севернои Корее благодать,не были,не блюите на них. вовик (Гость)
- батюшку царя все ненавидели.до тошноты ..в чем его предали-то?. вовик (Гость)
-
вовик
батюшку царя все ненавидели.до тошноты ..в чем его предали-то?. вовик
кто ненавидел ? Люди молились на царя , и перед зимним дворцом на коленях стояли!! (Гость)
- 26.01.2017 15:16:22
Тама в Тампере,есть еще ресторация,где играют фашистские марши и чо?. обыватель (Гость)
-
обыватель
Тама в Тампере,есть еще ресторация,где играют фашистские марши и чо?. обыватель
Моцарт тоже играл фашитские марши ? А чем по твоему мнению национал-социализм хуже путлерского социализма ? (Гость)
- Пьяные козлы - как всегда ! Угомонитесь уже ! (Гость)
- вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://vkk.me/produktu. irkaMurka (Гость)
- Мы в курсе, IrkaMyrka,угомонись..... Жрём и хлеб жуём... (Гость)
- Спорить можно бесконечно!!!Кто "прав" показывает ВРЕМЯ:
-Но,23 января 2017!!!,
в Хельсинки,на линию вышли первые электроавтобусы,им не нужно топливо,а зарежаются они за 45 минут на конечной!!!!!)))))
-в аптеке в "Колумбусе" в районе Вуосари,работает робот!!!!!)))))
------БУДУЩЕЕ уже НАСТУПАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!
что ваш колхоз может предложить миру?????
что вы ждете от мира??????,
если ваш президент вор и убийца!!!!!,
если страна разграблена,население нищее и бесправное,куда не ткни везде тухляк и бардак!!!!!
Адекватные люди бегут из страны!!!!!!,
"что будет???"-не надо быть Вангой...
Вывод прост!
-ПРАВ был дедушка Адольф!!!со своим НАЦИОНАЛЬНЫМ СОЦИАЛИЗМОМ!!!!
-дедушка Ленин(Сталин и К) был ублюдком-пидором и тираном,превративший народ в дебилов-палачей и терпил(верящих,что "там разберутся"!!!)-они создали систему по превращению людей в кровавый фарш! ((((((
И если ты не считаешь себя дебилом и терпилой,то ты не коммунист!!!
и не раб системы!!!
Ты сам!!!- ищешь "ответы" на "свои" вопросы!!!!!!!!!!!!!....
"ЧТО ДЕЛАТЬ????!!!!"-подробно описано в статье УК ст.282!!!!)))))). helganz70 (Гость)
-
helganz70
что ваш колхоз может предложить миру?????
Ибаца , ибаца с ослами, сосать , дрочить , бездельничать , ссать в подъездах ! И это далеко не весь список ! (Гость)
-
в Хельсинки,на линию вышли первые электроавтобусы,им не нужно топливо,а зарежаются они за 45 минут на конечной!!!!!)))))
А в Петроскотинске на линию вышли ряженные казачки с нагайками , им не нужно бухло они под патриотическим кайфом, а если что нет так - то за 45 минут подсадят тебя на горлышко бутылки!!! (Гость)
|
Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев,
в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной
розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.