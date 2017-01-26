Фантазия в картинках

Республиканский конкурс комиксов «Комиксburg» пройдет в Карелии

Школьникам предлагают нарисовать комиксы на песню или о приключениях героев.





К участию в «Комиксburg» приглашают учащихся 3-11 классов общеобразовательных организаций республики и Северо-Запада. Конкурс проведут по трем номинациям: героический комикс, причем организаторы приветствуют работы с оригинальным героем; музыка в картинках, то есть комикс на песню и специальная номинация - комикс об антикафе «Хорошее место».





Мероприятие проводится при поддержке Министерства образования Карелии. Организаторами выступают республиканская газета детей и подростков «Моя газета +», специализированная школа искусств и антикафе «Хорошее место». Срок подачи работ – до 1 марта 2017.





Контактная информация: координатор конкурса – Анна Михайловна Нестеренко, е-mail: mygazeta10@mail.ru, телефоны: (814 2)76-30-19, 8 999-294-93-73.





26.01.2017