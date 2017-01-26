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26.01.2017

Фантазия в картинках

Республиканский конкурс комиксов «Комиксburg» пройдет в Карелии

Школьникам предлагают нарисовать комиксы на песню или о приключениях героев.

К участию в «Комиксburg» приглашают учащихся 3-11 классов общеобразовательных организаций республики и Северо-Запада. Конкурс проведут по трем номинациям: героический комикс, причем организаторы приветствуют работы с оригинальным героем; музыка в картинках, то есть комикс на песню и специальная номинация - комикс об антикафе «Хорошее место».

Мероприятие проводится при поддержке Министерства образования Карелии. Организаторами выступают республиканская газета детей и подростков «Моя газета +», специализированная школа искусств и антикафе «Хорошее место». Срок подачи работ – до 1 марта 2017.

Контактная информация: координатор конкурса – Анна Михайловна Нестеренко, е-mail: mygazeta10@mail.ru, телефоны: (814 2)76-30-19, 8 999-294-93-73.


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  • вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://vkk.me/produktu. irkaMurka (Гость)
    26.01.2017 22:27:15
    +1 -1


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