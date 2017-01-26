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26.01.2017

Забота об окружающей среде

Кондопожский комбинат сократил вредные выбросы в атмосферу

ОАО «Кондопога» за четыре года уменьшило выбросы диоксида серы в несколько раз.

На комбинате измерили количество выбросов вредных веществ в атмосферу за 2016 год. По результатам существенно сократились выбросы некоторых веществ. Так, уровень диоксида серы за период с 2015-го по 2016-й составил 955 тонн в год, а уровень выбросов золы каменного угля оказался равен нулю. Для сравнения, в 2011 году выбросы диоксида серы находились на отметке семь тысяч тонн в год.

Также четыре года назад завершилась программа по модернизации теплоэнергетического комплекса комбината - тогда котлы ТЭС полностью перевели с угля и мазута на природный газ. Именно это послужило причиной указанных результатов. До модернизации концентрация некоторых загрязнителей превышала санитарные нормативы.

Благодаря изменению уровня вредных выбросов в атмосферу, в 2015 году комбинат исключили из перечня экологических «горячих точек» в российской части Баренцева Евро-Арктического региона в Карелии.


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  • не прошло и 40 лет .. (Гость)
    26.01.2017 15:36:29
    +1 -1
  • скоро он совсем прекратит работу... (Гость)
    26.01.2017 20:42:31
    +1 -1
  • Да. втихаря от народа его банкротят! Я даже знаю условие на которых власть согласилась похоронить производство - крупный чиновник так и сказал собственникам - "делайте что хотите но если люди выйдут на улицы - ваши головы полетят вместе с моей"  т.е.ж по сути в жизнь претворяется политика выжженой земли против собственного народа! По этой схеме были закрыты десятки градообразующих предприятий карелии.  Просыпайтесь граждане сто лет прошло !! (Гость)
    26.01.2017 20:52:23
    +1 -1
  • вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://vkk.me/produktu. irkaMurka (Гость)
    26.01.2017 22:27:11
    +1 -1


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