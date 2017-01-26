Забота об окружающей среде

Кондопожский комбинат сократил вредные выбросы в атмосферу

ОАО «Кондопога» за четыре года уменьшило выбросы диоксида серы в несколько раз.





На комбинате измерили количество выбросов вредных веществ в атмосферу за 2016 год. По результатам существенно сократились выбросы некоторых веществ. Так, уровень диоксида серы за период с 2015-го по 2016-й составил 955 тонн в год, а уровень выбросов золы каменного угля оказался равен нулю. Для сравнения, в 2011 году выбросы диоксида серы находились на отметке семь тысяч тонн в год.





Также четыре года назад завершилась программа по модернизации теплоэнергетического комплекса комбината - тогда котлы ТЭС полностью перевели с угля и мазута на природный газ. Именно это послужило причиной указанных результатов. До модернизации концентрация некоторых загрязнителей превышала санитарные нормативы.





Благодаря изменению уровня вредных выбросов в атмосферу, в 2015 году комбинат исключили из перечня экологических «горячих точек» в российской части Баренцева Евро-Арктического региона в Карелии.





26.01.2017