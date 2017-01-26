Загрязнение озера

Нефтепродукты попали в Онежское озеро в Петрозаводске

Во время демонтажа оборудования компании «Петрозаводская нефтебаза» в водоем и почву попало «черное золото».





Надзорные ведомства выявили нарушения природоохранного законодательства на производственной площадке организации «Петрозаводская нефтебаза». У предприятия купили 16 резервуаров для хранения нефтепродуктов и к ним трубопроводную систему. Покупатель на базе площадки в черте города проводил демонтаж указанного оборудования. Это привело к разливу нефтепродуктов. Они попали на землю, проникли в почву и в Онежское озеро.





Специалисты отобрали пробы в месте утечки опасных химических веществ. Данные лабораторных анализов показали многократное превышение содержания нефтепродуктов. В почве, на месте демонтажа, установлено превышение содержания предельно допустимых концентраций от 3 до 22 раз, в акватории Онежского озера превышение по нефтепродуктам в 50 метрах от берега - в 3,2 раза, в 100 метрах от берега - в 1,4 раза





На основании материалов проверки возбуждено уголовное дело. Природоохранная прокуратура Карелии взяла расследование под свой контроль.





26.01.2017