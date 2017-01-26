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26.01.2017

Загрязнение озера

Нефтепродукты попали в Онежское озеро в Петрозаводске

Во время демонтажа оборудования компании «Петрозаводская нефтебаза» в водоем и почву попало «черное золото».

Надзорные ведомства выявили нарушения природоохранного законодательства на производственной площадке организации «Петрозаводская нефтебаза». У предприятия купили 16 резервуаров для хранения нефтепродуктов и к ним трубопроводную систему. Покупатель на базе площадки в черте города проводил демонтаж указанного оборудования. Это привело к разливу нефтепродуктов. Они попали на землю, проникли в почву и в Онежское озеро.

Специалисты отобрали пробы в месте утечки опасных химических веществ. Данные лабораторных анализов показали многократное превышение содержания нефтепродуктов. В почве, на месте демонтажа, установлено превышение содержания предельно допустимых концентраций от 3 до 22 раз, в акватории Онежского озера превышение по нефтепродуктам в 50 метрах от берега - в 3,2 раза, в 100 метрах от берега - в 1,4 раза

На основании материалов проверки возбуждено уголовное дело. Природоохранная прокуратура Карелии взяла расследование под свой контроль.


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  • вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://vkk.me/produktu. irkaMurka (Гость)
    26.01.2017 22:27:06
    +1 -1


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