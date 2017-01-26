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26.01.2017

Вниманию водителей

Светофор не работает на перекрестке Невского-Луначарского в Петрозаводске

В результате ДТП светофор на перекрестке проспекта А.Невского и улицы Луначарского в настоящее время не работает.

Сегодня в результате аварии была повреждена стойка светофора на перекрестке проспекта Александра Невского и улицы Луначарского, а также ограждения пешеходного перехода.

В настоящее время указанный светофорный объект не работает, ведутся ремонтные работы, которые продолжатся завтра 27 января.


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    26.01.2017 22:26:39
    +1 -1


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