Вниманию водителей

Светофор не работает на перекрестке Невского-Луначарского в Петрозаводске

В результате ДТП светофор на перекрестке проспекта А.Невского и улицы Луначарского в настоящее время не работает.





Сегодня в результате аварии была повреждена стойка светофора на перекрестке проспекта Александра Невского и улицы Луначарского, а также ограждения пешеходного перехода.





В настоящее время указанный светофорный объект не работает, ведутся ремонтные работы, которые продолжатся завтра 27 января.





26.01.2017