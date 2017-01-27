Дышите - не дышите

Пьяных водителей снова будут ловить на дорогах Карелии

Сотрудники Госавтоинспекции республики собираются на выходных проверять автолюбителей на трезвость.





Рейды по поиску нетрезвых водителей пройдут в Кондопожском, Пряжинском и Прионежском районах в грядущие субботу и воскресенье. Автовладельцам придется доказать инспекторам, что они не нарушают ПДД.





- Госавтоинспекция обращает внимание водителей, что в случае употребления алкогольных напитков следует отказаться от управления автотранспортом. Нетрезвый водитель является не только нарушителем, но и представляет реальную опасность на дороге для участников движения, - подчеркнули в ГИБДД Карелии.





27.01.2017