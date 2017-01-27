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27.01.2017
Дышите - не дышите
Пьяных водителей снова будут ловить на дорогах Карелии
Сотрудники Госавтоинспекции республики собираются на выходных проверять автолюбителей на трезвость.
Рейды по поиску нетрезвых водителей пройдут в Кондопожском, Пряжинском и Прионежском районах в грядущие субботу и воскресенье. Автовладельцам придется доказать инспекторам, что они не нарушают ПДД.
- Госавтоинспекция обращает внимание водителей, что в случае употребления алкогольных напитков следует отказаться от управления автотранспортом. Нетрезвый водитель является не только нарушителем, но и представляет реальную опасность на дороге для участников движения, - подчеркнули в ГИБДД Карелии.
- Все это полное гавно ! Мусора ровным счетом ничего не делают клятые пидорасы ! Мне пьяный сосед разбил машину во дворе и смылся. Ест свидетели что он бух ал ,есть видео, есть свидетели самой аварии. А мне в мусарне даже справку не выдают о дтп. Его тварь даже никто не искал и не собирается. Пройдет еще месяц и гаишники закроют его правонарушение по сроку давности. Он ходит каждый день мимо меня и улыбается.. А власть ничего не делает ! Она против нас ,против народа! Вот почему машины горят на улицах! Люди восстанавливают справедливость своими руками ! Голосуйте против нынешней власти , против воров и коррупции ! (Гость)
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Тебе надо, ты и голосуй. А меня и так вкусно кормят. (Гость)
Голосуйте против нынешней власти , против воров и коррупции !
- Все это полное гавно ! Мусора ровным счетом ничего не делают клятые пидорасы ! Мне пьяный сосед разбил машину во дворе и смылся. Ест свидетели что он бух ал ,есть видео, есть свидетели самой аварии. А мне в мусарне даже справку не выдают о дтп. Его тварь даже никто не искал и не собирается. Пройдет еще месяц и гаишники закроют его правонарушение по сроку давности. Он ходит каждый день мимо меня и улыбается.. А власть ничего не делает ! Она против нас ,против народа! Вот почему машины горят на улицах! Люди восстанавливают справедливость своими руками ! Голосуйте против нынешней власти , против воров и коррупции ! (Гость)
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"Разбудите меня лет через сто, и спросите, что сейчас делается в России. И я отвечу — пьют и воруют." (Михаил Салтыков-Щедрин 1826-1889). о как (Гость)
Голосуйте против нынешней власти , против воров и коррупции ! (Гость)
- Власть делает правильно(для себя): гнобит и сажает народ(недовольных),воруют миллиардами ,выводят деньги за границу,поливают грязью "навальных и макаревичей",осмелившихся говорить правду людям,у такой власти карманная судебная система и силовые,само собой,прикормленная ГД и СФ(бешеными зарплатами),исправить это, с выше сказанным, невозможно,потому и боятся они только США и Европу и Гаагу кое-кто ,где у них дома и деньги с детками-наркоманами.... Плюнь,набей морду соседу... (Гость)
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Тебе другую справку надо. У тебя диагноз на морде написан - терпила по жизни. Таким даже бабы не дают, а он справку требует.. сосед (Гость)
А мне в мусарне даже справку не выдают о дтп.
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Плюнь,набей морду соседу...
Плюнь,набей морду соседу... (Гость)
Зачем ? Я знаю что если начну его бить , то он и пол-сета не проживет . А а меня дети , нахрен мне тюрьма ?? Сожгу ему дачу, устроив себе алиби. будем квиты. За тачку он все равно по суду заплатит. (Гость)
- Просто вернемся к банальному правосудию 90х. Уже опыт есть. (Гость)
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А потом он твою? В камере подружитесь (Гость)
Сожгу ему дачу, устроив себе алиби. будем квиты.
- Порошенко получил или получит Нобелевскую премию в борьбе за мир, сегодня в СМИ есть), а у нас его преступником сделали?! Вот где правда?
Может лет через 5-10 мы увидим в Гааге ещё одного "милошевича"?
Наше телевидение вешает лапшу народу и он,народ, не образованный(спасибо ЕГЭ) впитывает всю чушь "соловьёвщины" и думает что так и должно быть?!
Мы едим хреновые продукты(хорошие нельзя провозить),пьём не чистую воду,травимся левым алкоголем,медицина в полном дерьме,кто сталкивался,тот поймёт,преступность дикая,аж на улицах стреляют уроды разные ,просто так,...массовые драки и поножовщина каждый день ,агрессия,хамство за рулём,но ....целый день по телеку про плохую Америку и нехорошую Европу...будто бы здесь так всё здорово.... Жизнь прекрасна,но не здесь.... (Гость)
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Жизнь прекрасна,но не здесь....
. Жизнь прекрасна,но не здесь....
Угу .. Особенно бесит когда вчера по новостям показывают путлеру , типа сделали новый фиг-35 , или сру-37 или еще какое-то гавно существующее в единственном картонном экземпляре типа арматы. Какой степени упорости люди ??? Блиать , да вы научитесь хоть одну вменяемую машину делать .. Ну хоть ОДНУ!!!!! Сделайте хоть один телевизор, холодильник, ну уж накряйняк аппарат МРТ ! НЕЕЕЕЕ !!! В этой епнутой стране все ездят на ржавых жигулях и гордятся какими-то говнянми ракетами , которые существую во влажных мечтах генералов-ворюг. Блиать! Такого массового кретинизма мир еще не видел ! Вы реально особенная нация ! ДАУНОВ ! Тупых, злых и завистливых как голум из властелина колец. Думаете вас уважают или боятся ? Акститесь ! Вами просто брезгуют как бомжами которые живут в твоем подъезде и ссут в лифте. Посмотрите куда шагнул технологичный мир, и в какой ЖОПЕ сидите вы ! Да на Америку молится надо ! Вы им деньги должны заплатить чтобы из вас скотов попытались порядочных людей сделать ! Вы везде ище фашистов, хотя сами не понимаете , что последний оплот фашизма как такового - это россия. Вы не понимаете что такое толерантность к людям другой рассы, вы ведь последний оплот християнства,а все остальные у вас хачи , чурки , евреи ,негры - только вы - богом избранные пидорасы процветаете в своем фашистском великолепии. Нигде в европе вы не увидите столько нациков как в питерских переулках да в московских парках. Даже индия из окна поезда кажется не так страшна как рашка! Ваш уровень это конго или что-то еще хуже. Люди-безумцы, власть-воры, спид, насилие - это теги которые оставит современный путешественник побывав в рашке ! Дайте миру , что-то кроме вашего говна. Мы согласны накормить и принять и черных и белых и русских, но только с одним условием - ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЛЮДЬМИ , А НЕ СКОТАМИ ! (Гость)
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Сделайте хотя бы тефлоновые бачки к полевым кухням, а то после каждого патрионутого митинга целый день от пригоревшей каши котел отскребать приходится. Эти карельские козаки только медальками бряцают, а попросишь котел помыть после сборища - хрен там. Только пивище жрать горазды и семечки на асфальт плевать. Быдлятина в десятом поколении.. спасатель (Гость)
Сделайте хоть один телевизор, холодильник, ну уж накряйняк аппарат МРТ
- В этой епнутой стране все ездят на ржавых жигулях...
Что-то путаете: сейчас все ездят на иномарках, а на ржавых жигулях-только торгаши: овощи да рыбу возят. А деньги наши идиоты и так Америке платят, так что зря слюной брызжете, не захлебнитесь своей желчью. (Гость)
- Хорошо что предупреждают, но ночью алкаши оторвутся по полной. (Гость)
- Рашка-парашка. Я с удовольствием смотрю репортажи карельского ТВ, где показывается, как вы там захлёбываетесь в собственном говне. И надо сказать, я получаю от этого немалое моральное удовлетворение ))). Александр (Гость)
- Алексашка извращенец (Гость)
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А в это время беженцы ипут финских свиноматок. Статистика на финском сайте: 29% изнасилований совершено беженцами. (Гость)
Александр
Я с удовольствием смотрю репортажи карельского ТВ, где показывается, как вы там захлёбываетесь в собственном говне. И надо сказать, я получаю от этого немалое моральное удовлетворение ))). Александр
-
А в это время беженцы ипут финских свиноматок. Статистика на финском сайте: 29% изнасилований совершено беженцами.
Ну вы то не в силах приютить беженцев из сирии! Вот расхерачить весь алеппо - это да, а беженцев - пусть европа принимает.Россиянам походу чуждо сострадание! Ваше Пидорское отношение к другим людям является чуть ли не главным постулатом эрефии ! Так не нойте потом , что весь мир ржет на самолетом с ансамблем песни и блядства , а французы на вас карикатуры рисуют. (Гость)
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Александр
Рашка-парашка. Я с удовольствием смотрю репортажи карельского ТВ, где показывается, как вы там захлёбываетесь в собственном говне. И надо сказать, я получаю от этого немалое моральное удовлетворение ))). Александр
Да , меня тоже удивило ! Буквально вчерашний репортаж по Нике, как в деревяшке прямо под полом - болото из говна ! Какими-же надо быть терпилами и скотами чтобы переносить это ! (Гость)
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Глубоко насрать на путенский электорат. Пусть живут в говнище. (Гость)
Буквально вчерашний репортаж по Нике, как в деревяшке прямо под полом - болото из говна ! Какими-же надо быть терпилами и скотами чтобы переносить это !
- а пост -то был- про пьяных водителей ! У кого что болит ,друзья ! (Гость)
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а пост -то был- про пьяных водителей ! У кого что болит ,друзья !
А нам пофиг где русню мордой ткнуть , у вас куда не посмотри - все углы обосраны ! Бгггггг! (Гость)
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Буквально вчерашний репортаж по Нике, как в деревяшке прямо под полом - болото из говна ! Какими-же надо быть терпилами и скотами чтобы переносить это !
Причём я это уже не один раз вижу, и не про один дом. И эта страна ещё поучает весь мир, как жить. Боже мой! facepalm)))
Да , меня тоже удивило !
А меня даже и не удивляет уже. ))). Александр (Гость)
- Вот читаю как вы в собственной блювотине захлебываетесь и мне смешно становится-чувствуется злоба бессильная.Россия всю жизнь зимой по"марусю"была снегом завалена и хрен его кто чистил-всем похрен -купил джип и ты король дорог хочешь рыбалка хочешь охота или в городе по собачьему говну катайся.Зато у нас весело не то что на загнивающем западе потому как народ праздники гуляет и напитки горячительные пьет.По поводу беженцев-они нам нахрен не нужны.Били черножопых и будем бить.А вы дятлы можете хоть захлебнуться в своей блювотине пока у нас самолеты летают подводные лодки плавают яд.потенциал работает-хрен вам а не Россия.. патрионутый на всю голову (Гость)
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патрионутый на всю голову
.А вы дятлы можете хоть захлебнуться в своей блювотине пока у нас самолеты летают подводные лодки плавают яд.потенциал работает-хрен вам а не Россия.. патрионутый на всю голову
Неслабо твой пердак пробитый прикурило !!! Самолет ваш с ансамблем хорошо долетел ! Пошлите еще парочку уж больно весело. А как долетел ваш протон, а спутник фобос грунт - это вообще шедеврально ? В вашем Говнокосмосе закон ньютона проверяют что-ле ? Бггг ! Ядерный потенциал ваш работает ? Да ну нах... Хочу поздравить, но у рашки не осталось значимых урановых месторождений, да и сроки эксплуатации на ваших самоварах повыходили уже давно.. На кольской уже 15 лет продления свыше 35 предусмотренных . Да вдобавок к этому 104% процента мощьности выдавливают. Собственно она должна была рвануть еще во время постройки из-за куска электрода в магистрале ГЦН, но вам просто повезло.. А вот с ваши реактором переработчиком БН-800 в Бресте, на котором дымятся все ватные пуканы от надежды - вам точно не повезет. Там первый контур на натрии .. Учили физику в школе ? Рекция натрия с водой ? Там уже как в Чернобыле говном да кирпичами реактор не закидаешь, а то что он рванет - это дело времени. В европе вокруг него уже и сезонная карта эвакуации разработана , т.е. никто не сомневается.
Что у вас там еще своего работающего есть , а гавнюк ? Давай натирай патриотическую сраку скипидаром, щас тебе пенетрация будет техническая (без вазелина) !. Америка - Великая страна ! (Гость)
- Путен думал что война , слепил Армату из говна !
(Гость)
- Политрук патронов не дал, так что пишите мамка сразу в плен !
(Гость)
- Слава Украине ! Слава свободному народу !
(Гость)
- Похоже пипец вам настаёт.
"США изучают, сможет ли руководство РФ выжить при ядерном взрыве"
http://www.dw.com/ru/bloomberg-сша-изучают-сможет-ли-руководство-рф-выжить-при-ядерном-взрыве/a-37324068?maca=ru-Twitter-sharing. Александр (Гость)
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