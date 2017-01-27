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27.01.2017

Жалобы продолжаются

Жители Петрозаводска недовольны качеством уборки города от снега

Многие горожане, по данным опроса ОНФ, жалуются на скользкие пешеходные дорожки и сугробы во дворах.

Карельские активисты ОНФ провели акцию "Снежный фронт". Они проверили качество уборки от снега и наледи дорог, тротуаров, придомовых территорий, промониторили СМИ и соцсети. Также общественники выезжали в рейды и проанализировали госзакупки на содержание улично-дорожной сети Петрозаводска.

Как напомнили в ОНФ, осенью 2016 года, когда город заключал трехлетний договор с компанией "ТехРент", мэрия заявила, что к зиме подрядчик готов на 95%.

- Но пришла зима со снегопадами, частыми перепадами температур, и петрозаводчане не раз столкнулись с проблемами из-за некачественной уборки улиц. Особенно страдали автомобилисты и пешеходы из-за гололеда, - считает сопредседатель регионального отделения ОНФ в Карелии.

Чтобы узнать мнение петрозаводчан, карельские активисты провели опрос. По итогам, 42% респондентов недовольны уборкой дворов. Около 33% опрошенных считают, что в городе плохо очищают от снега и наледи абсолютно все территории. Более 17% участников опроса недовольны уборкой только тротуаров. К качеству уборки проезжей части есть претензии у 3%, и только около 5% респондентов довольны содержанием дорог и улиц в карельской столице. При этом жители Петрозаводска все-таки считают, что нынешней зимой город чистят лучше.

Активисты также во время рейдов проверили качество уборки территорий, прилегающих к социальным объектам. Представители ОНФ побывали у школ и детских садов, поликлиник и бассейнов, Пенсионного фонда и Многофункционального центра.

Проект "Снежный фронт" решили продлить еще на месяц. Затем по выявленным нарушениям региональное отделение Народного фронта подготовит письменные обращения в адрес администрации Петрозаводска.


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  • едросовские подстилки (Гость)
    27.01.2017 16:43:33
    +1 1-1
  • Недавно перечитал хроники восстания матросов в 1917 году, ситуация весьма похожая.. Президент - импотент , власти - не могут , низы - не кончают. А потом вон как весело было. Сначала офицеров в расход и за борт, потом до полицаев добрались ! (Гость)
    27.01.2017 17:00:24
    +1 1-1
  • При "мирошниках" город стал покрыт льдом и собачьим дерьмом....
    Ху их назвал профессионалами....,бедняга, так облажаться.... Давно так плохо не убирали... (Гость)
    27.01.2017 23:03:58
    +1 2-1
  • Я доволен. Пусть ватники кувыркаются в грязных сугробах. Это ихний быдляцкий выбор. Не нравится - езжайте в крым. Он ваш. Флагов побольше возьмите и портретов своего вождя. Поделом едросовскому электорату. (Гость)
    28.01.2017 17:22:46
    +1 -1
  • А огурцы подорожали ? (Гость)
    30.01.2017 15:27:54
    +1 -1

  • А огурцы подорожали ?

    подорожали.. Но то что продают в рашкованских магазинах под видом огурцов, подходит только для лечения простатита по методу первого канала (Гость)
    30.01.2017 15:59:11
    +1 -1
  • Я арбузы люблю и наелся и напился---обос-ся продр-ся.Что с ценой на арбузы? (Гость)
    31.01.2017 00:19:04
    +1 -1


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