Жалобы продолжаются

Жители Петрозаводска недовольны качеством уборки города от снега

Многие горожане, по данным опроса ОНФ, жалуются на скользкие пешеходные дорожки и сугробы во дворах.





Карельские активисты ОНФ провели акцию "Снежный фронт". Они проверили качество уборки от снега и наледи дорог, тротуаров, придомовых территорий, промониторили СМИ и соцсети. Также общественники выезжали в рейды и проанализировали госзакупки на содержание улично-дорожной сети Петрозаводска.





Как напомнили в ОНФ, осенью 2016 года, когда город заключал трехлетний договор с компанией "ТехРент", мэрия заявила, что к зиме подрядчик готов на 95%.





- Но пришла зима со снегопадами, частыми перепадами температур, и петрозаводчане не раз столкнулись с проблемами из-за некачественной уборки улиц. Особенно страдали автомобилисты и пешеходы из-за гололеда, - считает сопредседатель регионального отделения ОНФ в Карелии.





Чтобы узнать мнение петрозаводчан, карельские активисты провели опрос. По итогам, 42% респондентов недовольны уборкой дворов. Около 33% опрошенных считают, что в городе плохо очищают от снега и наледи абсолютно все территории. Более 17% участников опроса недовольны уборкой только тротуаров. К качеству уборки проезжей части есть претензии у 3%, и только около 5% респондентов довольны содержанием дорог и улиц в карельской столице. При этом жители Петрозаводска все-таки считают, что нынешней зимой город чистят лучше.





Активисты также во время рейдов проверили качество уборки территорий, прилегающих к социальным объектам. Представители ОНФ побывали у школ и детских садов, поликлиник и бассейнов, Пенсионного фонда и Многофункционального центра.





Проект "Снежный фронт" решили продлить еще на месяц. Затем по выявленным нарушениям региональное отделение Народного фронта подготовит письменные обращения в адрес администрации Петрозаводска.





27.01.2017