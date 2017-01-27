Город театров

Глава Карелии: Наличие пяти театров делает Петрозаводск непровинциальным городом

В эфире "Радио России-Карелия" губернатор рассказал, какую помощь сегодня оказывают учреждениям культуры в регионе.





Александр Худилайнен порассуждал о развитии культуры в республике в беседе с журналистом Анной Левашовой. Часть вопросов большого интервью в эфире радио «России – Карелии» было посвящено именно этой теме.





- Наша принципиальная позиция - наличие пяти театров вместе с негосударственным Аd Liberum, - сказал глава региона. - Это делает Петрозаводск непровинциальным городом и отличает его от других небольших по численности городов. Кроме того, я уверен, что такая плотность культурных учреждений порождает благоприятную интеллектуальную среду.





Губернатор рассказал радиослушателям, что сегодня правительство Карелии совместно с республиканскими театрами ведет активную работу по привлечению спонсорской помощи и получению грантов. Так, наиболее успешным опытом стала поддержка проекта Музыкального театра Карелии «Волшебное зеркало сцены» грантом Министерства культуры РФ в размере 21 миллиона рублей. Средства позволили театру поставить крупномасштабные спектакли «Сон в летнюю ночь» Шекспира и «Волшебная флейта» Моцарта.





- Несмотря на определенные финансовые трудности, театры радуют карельского зрителя и гостей республики новыми постановками. Только в 2016 году было представлено 14 премьер, – отметил Александр Худилайнен. - Кроме того, уже в этом году публику ждет сразу две громкие премьеры, которые появятся благодаря спонсорской поддержке ОАО АФК «Система». Весной Музыкальный театр Карелии покажет балет «Лебединое озеро», а завершит сезон премьерой оперы «Любовный напиток». Обязательно пойду и всем советую не пропустить эти премьеры.





Глава Карелии подчеркнул, что театры – это гордость республики. Руководитель региона напомнил, что карельские спектакли регулярно получают престижные награды и восторженные отзывы критиков. Так, в 2016 году спектакль «Железо» Театра кукол стал номинантом Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Спектакль «Сын-медведь» Национального театра признан лучшим на XI Международном фестивале театров финно-угорских народов «Майатул», спектакль «А зори здесь тихие» стал лауреатом XIII Международного театрального фестиваля «Голоса истории».





27.01.2017