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27.01.2017

Город театров

Глава Карелии: Наличие пяти театров делает Петрозаводск непровинциальным городом

В эфире "Радио России-Карелия" губернатор рассказал, какую помощь сегодня оказывают учреждениям культуры в регионе.

Александр Худилайнен порассуждал о развитии культуры в республике в беседе с журналистом Анной Левашовой. Часть вопросов большого интервью в эфире радио «России – Карелии» было посвящено именно этой теме.

- Наша принципиальная позиция - наличие пяти театров вместе с негосударственным Аd Liberum, - сказал глава региона. - Это делает Петрозаводск непровинциальным городом и отличает его от других небольших по численности городов. Кроме того, я уверен, что такая плотность культурных учреждений порождает благоприятную интеллектуальную среду.

Губернатор рассказал радиослушателям, что сегодня правительство Карелии совместно с республиканскими театрами ведет активную работу по привлечению спонсорской помощи и получению грантов. Так, наиболее успешным опытом стала поддержка проекта Музыкального театра Карелии «Волшебное зеркало сцены» грантом Министерства культуры РФ в размере 21 миллиона рублей. Средства позволили театру поставить крупномасштабные спектакли «Сон в летнюю ночь» Шекспира и «Волшебная флейта» Моцарта.

- Несмотря на определенные финансовые трудности, театры радуют карельского зрителя и гостей республики новыми постановками. Только в 2016 году было представлено 14 премьер, – отметил Александр Худилайнен. - Кроме того, уже в этом году публику ждет сразу две громкие премьеры, которые появятся благодаря спонсорской поддержке ОАО АФК «Система». Весной Музыкальный театр Карелии покажет балет «Лебединое озеро», а завершит сезон премьерой оперы «Любовный напиток». Обязательно пойду и всем советую не пропустить эти премьеры.

Глава Карелии подчеркнул, что театры – это гордость республики. Руководитель региона напомнил, что карельские спектакли регулярно получают престижные награды и восторженные отзывы критиков. Так, в 2016 году спектакль «Железо» Театра кукол стал номинантом Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Спектакль «Сын-медведь» Национального театра признан лучшим на XI Международном фестивале театров финно-угорских народов «Майатул», спектакль «А зори здесь тихие» стал лауреатом XIII Международного театрального фестиваля «Голоса истории».


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ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • Да хоть десять театров. Петрозадрищенск губерочмошником (Гость)
    27.01.2017 17:35:23
    +1 -1

  • Да хоть десять театров. Петрозадрищенск губерочмошником

    Я предпочитаю слово Петроскотинск (Гость)
    27.01.2017 18:13:43
    +1 -2-1

  • Петрозадрищенск

    Петроскотинск
    +100500 (Гость)
    28.01.2017 00:02:09
    +1 -1-1
  • -"Худиленд"...
    Мечта остается мечтой!!!!!.....))))). helganz70 (Гость)
    28.01.2017 00:05:12
    +1 -1-1
  • Блины с лопаты под боярышник (Гость)
    28.01.2017 10:45:30
    +1 -1

  • Блины с лопаты под боярышник

    пища богов ! (Гость)
    28.01.2017 11:34:26
    +1 -1
  • ни одного предприятия с совеоским времен не оставили, рожи облезлые сгноили весь рабочии класс.. вовик (Гость)
    28.01.2017 14:58:53
    +1 -1
  • вовик

    сгноили весь рабочии класс
    это был люмпен-пролетариат - туда ему и дорога! (Гость)
    28.01.2017 15:49:02
    +1 1-1
  • а ты любишь таких же пидорских интеллигентов?. вовик (Гость)
    28.01.2017 16:24:13
    +1 -1-1
  • вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава--- http://kuco.ru/dz5. kimm (Гость)
    28.01.2017 16:46:36
    +1 -1
  • Вот когда я буду идти по городу Петрозаводску, и у меня под ногами не будет ни окурков, ни жвачки, ни фантиков, ни сабачьих какашек, а люди не будут материться на улице, в том числе женщины и дети, тогда это будет культурный, интеллигентный город. Сейчас город - просто какая-то свалка, и весна покажет, кто где ср@л. (Гость)
    28.01.2017 16:59:07
    +1 -1

  • весна покажет, кто где ср@л.
      А то сейчас не видно. (Гость)
    28.01.2017 17:18:19
    +1 -1
  • Рашка - говно!. Александр (Гость)
    28.01.2017 20:03:17
    +1 -1

  • Вот когда я буду идти по городу Петрозаводску, и у меня под ногами не будет ни окурков, ни жвачки, ни фантиков, ни сабачьих какашек, а люди не будут материться на улице, в том числе женщины и дети, тогда это будет культурный, интеллигентный город

    Тогда это будет не Петрозаводск.. Александр (Гость)
    28.01.2017 20:03:57
    +1 -1
  • Вообще у нас 5 театров и 1 цирк( и Х-ен там главный клоун). Ruthenia (Гость)
    28.01.2017 20:27:15
    +1 1-1
  • Александр

    Рашка - говно!. Александр
      Это не Алексашка. (Гость)
    28.01.2017 21:31:01
    +1 1-1
  • Хвалу и клевету приемли равнодушно... и не оспаривай глупца..... Классик (Гость)
    29.01.2017 01:04:33
    +1 -1
  • годовой бюджет в пересчете на одного жителя Самары меньше в ДЕВЯТЬ раз чем его соотечественника проживающего в Москве.
     
    Гданськ находящийся в Польше, стране из бывшего соц блока с населением меньшем чем 500к имеет бюджет больше чем полутора миллионный Новосибирск (Гость)
    29.01.2017 09:49:13
    +1 -1


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