Авария в городе

Пешеход поскользнулся и упал под машину в Петрозаводске

Из-за не посыпанного песком тротуара местный житель попал в аварию.





Накануне вечером на проезде Тидена в районе дома № 1-А водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz, наехал на пешехода – 43-летнего мужчину. В момент ДТП потерпевший поскользнулся у края проезжей части и упал перед близко едущей машиной.





В результате происшествия пешеход получил травмы, его госпитализировали в лечебное учреждение, сообщили в ГИБДД Карелии.





30.01.2017