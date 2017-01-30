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30.01.2017

Авария в городе

Пешеход поскользнулся и упал под машину в Петрозаводске

Из-за не посыпанного песком тротуара местный житель попал в аварию.

Накануне вечером на проезде Тидена в районе дома № 1-А водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz, наехал на пешехода – 43-летнего мужчину. В момент ДТП потерпевший поскользнулся у края проезжей части и упал перед близко едущей машиной.

В результате происшествия пешеход получил травмы, его госпитализировали в лечебное учреждение, сообщили в ГИБДД Карелии.


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  • Операция  ЦРУ ! Ломайте гипс , у него там карельские алмазы ! (Гость)
    30.01.2017 11:06:38
    +1 -1
  • вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава- http://vkk.me/produktu. ninkaa (Гость)
    30.01.2017 22:48:14
    +1 -1


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