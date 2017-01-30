Нарушил правила

Водитель в Петрозаводске проехал на красный и сбил женщину с детьми

В карельской столице мужчина нарушил ПДД, пренебрег запрещающим сигналом и наехал на пешеходов.





Авария произошла накануне днем на Лесном проспекте в районе дома № 47. По предварительным данным, водитель на автомобиле Kia Rio выехал на регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора. После этого он сбил двух пешеходов – женщину с детьми, которые переходили проезжую часть на зеленый свет.





В результате ДТП потерпевшие, 30-летняя женщина и 12-летняя девочка, получили травмы. Им назначено амбулаторное лечение, рассказали в региональной Госавтоинспекции.





30.01.2017