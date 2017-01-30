Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
30.01.2017

Нарушил правила

Водитель в Петрозаводске проехал на красный и сбил женщину с детьми

В карельской столице мужчина нарушил ПДД, пренебрег запрещающим сигналом и наехал на пешеходов.

Авария произошла накануне днем на Лесном проспекте в районе дома № 47. По предварительным данным, водитель на автомобиле Kia Rio выехал на регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора. После этого он сбил двух пешеходов – женщину с детьми, которые переходили проезжую часть на зеленый свет.

В результате ДТП потерпевшие, 30-летняя женщина и 12-летняя девочка, получили травмы. Им назначено амбулаторное лечение, рассказали в региональной Госавтоинспекции.


« Пешеход поскользнулся и упал под машину в ПетрозаводскеВетер усилится в некоторых районах Карелии »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • наркоман? (Гость)
    30.01.2017 20:29:58
    +1 -1
  • вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава- http://vkk.me/produktu. ninkaa (Гость)
    30.01.2017 22:48:11
    +1 -1


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]