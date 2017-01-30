Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
30.01.2017

Уникальная возможность

Академия танца Бориса Эйфмана ищет таланты в столице Карелии

Юные танцоры из Петрозаводска получат возможность поступить в Санкт-Петербургскую академию и получить профессиональную хореографическую подготовку по инновационной системе.

Академия танца Бориса Эйфмана объявляет набор в учебное заведение. Попробовать свои силы и поступить могут также исполнители из Петрозаводска. Просмотр состоится 4 февраля в 13:00 в КДЦ «МАСКИ» (Детская балетная студия Музыкального театра) по адресу: проспект К. Маркса, 3а. Форма одежды - купальник или короткие шорты и майка, чешки или балетные туфли. Просмотр включает в себя оценку пропорций фигуры и физических данных ребенка: гибкость, растяжку, подъем стопы, выворотность. Представитель отборочной и экзаменационной комиссии - Наталья Бойцова.

Как рассказали организаторы, иногородним воспитанникам, зачисленным в академию, предоставляют комфортное жилье на бюджетной основе. В том числе для них работают современный медицинский центр, столовая, спортивный комплекс, включающий тренажерный зал и бассейн. Обучение и проживание, а также официальная форма, балетная обувь и костюмы для всех учеников бесплатные.

Педагоги этого учебного заведения, помимо методики преподавания классического танца, используют разнообразные течения современной хореографии. Весь комплекс специальных дисциплин позволит воспитать универсального танцовщика, владеющего разными техниками танца. По окончании балетного училища ученикам выдается аттестат об общем образовании и диплом о среднем специальном образовании «Артист балета». К слову, Академия танца Бориса Эйфмана – единственное хореографическое училище в России, которое принимает детей с семи лет.

Контактное лицо по вопросам просмотра юных талантов - Ирина Валерьевна Астапенкова, телефон: 8(812) 988 57 19.


« Более 17 тонн снега вывезли из Петрозаводска за месяцВсе пролеты Гоголевского моста демонтировали в Петрозаводске »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • Стране танцовщики нужны. Без танцовщиков в стране абсурд и коррупция.. боря моисеев (Гость)
    30.01.2017 14:47:56
    +1 -1
  • ага .. вот так отдашь ребенка, а потом окажется что этот ваш Бориска - педофил ! (Гость)
    30.01.2017 15:07:17
    +1 -1
  • вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава- http://vkk.me/produktu. ninkaa (Гость)
    30.01.2017 22:47:57
    +1 -1


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]