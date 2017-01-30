Уникальная возможность

Академия танца Бориса Эйфмана ищет таланты в столице Карелии

Юные танцоры из Петрозаводска получат возможность поступить в Санкт-Петербургскую академию и получить профессиональную хореографическую подготовку по инновационной системе.





Академия танца Бориса Эйфмана объявляет набор в учебное заведение. Попробовать свои силы и поступить могут также исполнители из Петрозаводска. Просмотр состоится 4 февраля в 13:00 в КДЦ «МАСКИ» (Детская балетная студия Музыкального театра) по адресу: проспект К. Маркса, 3а. Форма одежды - купальник или короткие шорты и майка, чешки или балетные туфли. Просмотр включает в себя оценку пропорций фигуры и физических данных ребенка: гибкость, растяжку, подъем стопы, выворотность. Представитель отборочной и экзаменационной комиссии - Наталья Бойцова.





Как рассказали организаторы, иногородним воспитанникам, зачисленным в академию, предоставляют комфортное жилье на бюджетной основе. В том числе для них работают современный медицинский центр, столовая, спортивный комплекс, включающий тренажерный зал и бассейн. Обучение и проживание, а также официальная форма, балетная обувь и костюмы для всех учеников бесплатные.





Педагоги этого учебного заведения, помимо методики преподавания классического танца, используют разнообразные течения современной хореографии. Весь комплекс специальных дисциплин позволит воспитать универсального танцовщика, владеющего разными техниками танца. По окончании балетного училища ученикам выдается аттестат об общем образовании и диплом о среднем специальном образовании «Артист балета». К слову, Академия танца Бориса Эйфмана – единственное хореографическое училище в России, которое принимает детей с семи лет.





Контактное лицо по вопросам просмотра юных талантов - Ирина Валерьевна Астапенкова, телефон: 8(812) 988 57 19.





30.01.2017