Работы продолжаются

Все пролеты Гоголевского моста демонтировали в Петрозаводске

Специалистам осталось снести железобетонные опоры бывшего путепровода.





На объекте ежедневно идут активные работы. Строители уже полностью демонтировали все 14 пролетов. В ближайшие дни они уберут последние железобетонные опоры.





Работы по разбору двух пролетов, расположенных над железнодорожными путями проводились в ночное время. Это обусловлено строгой привязкой к «окнам» в расписании движения поездов. Демонтажные работы необходимо было выполнять крайне аккуратно, чтобы не повредить или не засорить железнодорожные пути и коммуникации.





- Гоголевский путепровод - объект очень сложный, - прокомментировал исполнительный директор АО "КСМ" Борис Жадановский. - Не с точки зрения технологии строительства - строить мосты "КСМ" умеет, а с точки зрения организации рабочего процесса. Мы не можем работать в удобном и эффективном для себя графике, поскольку должны постоянно согласовывать и чётко соблюдать "окна", которые выделяет нам на выполнение тех или иных работ ОАО "РЖД". И так будет на протяжении всего периода строительства. Кроме того, не решен окончательно вопрос с расселением домов, находящихся в непосредственной близости от строительной площадки. Тем не менее, мы строго придерживаемся заявленного графика выполнения работ. Продолжающийся демонтаж существующего путепровода никак не мешает непосредственно строительным работам. С самого начала, когда мы только зашли на строительную площадку, были начаты работы по устройству электрических и инженерных сетей, ливневой канализации. Ведь путепровод – это не только то, что мы видим выше уровня земли. А если говорить о «видимой» части сооружения, то мы приступили к монтажу опор путепровода. На сегодняшний день забетонированы две сваи 11-ой опоры и первая свая 12-ой опоры. Ведутся работы по бурению скважины для устройства второй сваи 12-ой опоры. Таким образом, в рабочем порядке в соответствии с графиком выполнения работ будут произведены работы по устройству 38-ми свай.





Особенность буронабивных свай в том, что их устанавливают прямо на строительной площадке, при этом не происходит динамических воздействий на почву, а также нет угрозы возникновения аварийной ситуации. Для этих свай буровым станком выбуривают скважины на определенную глубину. Согласно проекту строительства Гоголевского путепровода глубина скважин составляет 22-24 метров. Это, примерно, высота восьмиэтажного дома. Затем в нее устанавливают арматурный каркас и по бетонолитным трубам заливают бетон. Арматурные каркасы для девяти опор подрядчик изготовит на собственном заводе. Всего на Гоголевском путепроводе будет 11 промежуточных опор, каждая состоит из двух свай диаметром 1,5 метра. Кроме того, нулевая опора – выход с путепровода на Лососинское шоссе – будет состоять из семи свай диаметром 1,2 метра, двенадцатая опора – выход с путепровода на улицу Гоголя– из девяти свай диаметром 1,5 метра.





В настоящее время на объекте одновременно трудятся порядка 50 человек. Работы ведутся в одну смену, за исключением ночей с 21 на 22 и с 24 на 25 января, когда осуществлялся демонтаж двух пролетов. Но в скором времени строители перейдут на постоянный круглосуточный режим работы.





30.01.2017