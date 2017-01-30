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30.01.2017

Отголоски праздника

Главную новогоднюю елку Петрозаводска уберут сегодня с площади Кирова

Подрядчик уже приступил к разборке искусственной ели, установленной около Музыкального театра республики.

Сегодня начался демонтаж главной новогодней ели на площади Кирова. Остальные новогодние деревья вывезли в течение прошедшей недели. Искусственные ели будут храниться на территории МУП «ДЭУ».

Напомним, что новогодние елки в этом году были установлены на площади Кирова и в районах города. В этом году карельскую столицу украшали четыре искусственных и шесть натуральных деревьев.


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  • вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава- http://vkk.me/produktu. ninkaa (Гость)
    30.01.2017 22:47:40
    +1 -1
  • -А что майские без елки втречать? ??!!!!)))). helganz70 (Гость)
    31.01.2017 00:59:33
    +1 -1


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