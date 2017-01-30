Отголоски праздника

Главную новогоднюю елку Петрозаводска уберут сегодня с площади Кирова

Подрядчик уже приступил к разборке искусственной ели, установленной около Музыкального театра республики.





Сегодня начался демонтаж главной новогодней ели на площади Кирова. Остальные новогодние деревья вывезли в течение прошедшей недели. Искусственные ели будут храниться на территории МУП «ДЭУ».





Напомним, что новогодние елки в этом году были установлены на площади Кирова и в районах города. В этом году карельскую столицу украшали четыре искусственных и шесть натуральных деревьев.





30.01.2017