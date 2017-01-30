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30.01.2017

Дератизация продолжается

Десятки контейнерных площадок обработают от грызунов в Петрозаводске

Сегодня мусоровывозящие организации приступают к очередному этапу борьбы с крысами в городе.

Организации ПМУП «Автоспецтранс», ООО «Озон» и ООО «Экосервис» приступили к обработке контейнерных площадок. Нынешний этап по борьбе с крысами пройдет с 30 января по 3 февраля. Специалисты планируют обработать более 30 контейнерных площадок, на которых выявлено большое количество грызунов.

Напомним, решение о проведении промежуточных акций принято по результатам анализа итогов дератизации, которая проводилась на территории города в летне-осенний период. Полномасштабные городские акции с участием различных организаций в этом году запланированы на апрель и октябрь.


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  • вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава- http://vkk.me/produktu. ninkaa (Гость)
    30.01.2017 22:47:37
    +1 -1


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