Дератизация продолжается

Десятки контейнерных площадок обработают от грызунов в Петрозаводске

Сегодня мусоровывозящие организации приступают к очередному этапу борьбы с крысами в городе.





Организации ПМУП «Автоспецтранс», ООО «Озон» и ООО «Экосервис» приступили к обработке контейнерных площадок. Нынешний этап по борьбе с крысами пройдет с 30 января по 3 февраля. Специалисты планируют обработать более 30 контейнерных площадок, на которых выявлено большое количество грызунов.





Напомним, решение о проведении промежуточных акций принято по результатам анализа итогов дератизации, которая проводилась на территории города в летне-осенний период. Полномасштабные городские акции с участием различных организаций в этом году запланированы на апрель и октябрь.





30.01.2017