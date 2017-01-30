Банда злоумышленников

Трое подростков в Карелии пойдут под суд за убийство, кражу и разбой

В Петрозаводске двое юношей 18 и 17 лет, а также 16-летняя девушка вместе совершили серию преступлений, включая убийство.





По версии следствия, в ночь на 17 ноября 2015 года 17-летний обвиняемый в Петрозаводске выпивал вместе с малознакомым мужчиной. Затем он напал на него и жестоко избил резиновой палкой с металлическим стержнем. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, после чего обвиняемый утопил его тело в реке, а сам скрылся.





В мае 2016 года трое обвиняемых, находясь в квартире жителя карельской столицы, из хулиганских побуждений напали на него и избили ногами и сковородой, а затем ножом, который поочередно передавали друг другу. В результате мужчина скончался на месте.





Кроме того, двое обвиняемых совершили разбойное нападение на прохожего, избили его и похитили имущество, паспорт и деньги. С его банковской карты они сняли более 10 тысяч рублей. А также обвиняемые втроем украли чужое имущество из квартиры, причинив потерпевшим значительный ущерб на сумму более 27 тысяч рублей.





Двух юношей взяли под стражу, их подельницу отпустили под подписку о невыезде. В настоящее время по делу утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время его направят в суд.





30.01.2017