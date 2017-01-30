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30.01.2017

Банда злоумышленников

Трое подростков в Карелии пойдут под суд за убийство, кражу и разбой

В Петрозаводске двое юношей 18 и 17 лет, а также 16-летняя девушка вместе совершили серию преступлений, включая убийство.

По версии следствия, в ночь на 17 ноября 2015 года 17-летний обвиняемый в Петрозаводске выпивал вместе с малознакомым мужчиной. Затем он напал на него и жестоко избил резиновой палкой с металлическим стержнем. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, после чего обвиняемый утопил его тело в реке, а сам скрылся.

В мае 2016 года трое обвиняемых, находясь в квартире жителя карельской столицы, из хулиганских побуждений напали на него и избили ногами и сковородой, а затем ножом, который поочередно передавали друг другу. В результате мужчина скончался на месте.

Кроме того, двое обвиняемых совершили разбойное нападение на прохожего, избили его и похитили имущество, паспорт и деньги. С его банковской карты они сняли более 10 тысяч рублей. А также обвиняемые втроем украли чужое имущество из квартиры, причинив потерпевшим значительный ущерб на сумму более 27 тысяч рублей.

Двух юношей взяли под стражу, их подельницу отпустили под подписку о невыезде. В настоящее время по делу утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время его направят в суд.


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  • Дадут немного, дети же, да и девушка как никак. А потом эти же детишки выйдут из мест лишения свободы и подвиги свои повторят (Гость)
    30.01.2017 21:21:09
    +1 -1
  • вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава- http://vkk.me/produktu. ninkaa (Гость)
    30.01.2017 22:47:28
    +1 -1


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