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02.02.2017

Необходимые меры

Новые дорожные знаки появились на Сыктывкарской в Петрозаводске

Чтобы уборка улицы шла более эффективно, решено установить знаки «Остановка запрещена».

Нововведения появились в рамках муниципального контракта по текущему содержанию дорог. Чтобы эффективно очищать снег и ликвидировать заужения проезжей части в зимний период по нечетной стороне улицы Сыктывкарская, установлены дорожные знаки «Остановка запрещена». Это касается участка от улицы Попова до Лесного проспекта.


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