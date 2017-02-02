02.02.2017
Необходимые меры
Новые дорожные знаки появились на Сыктывкарской в Петрозаводске
Чтобы уборка улицы шла более эффективно, решено установить знаки «Остановка запрещена».
Нововведения появились в рамках муниципального контракта по текущему содержанию дорог. Чтобы эффективно очищать снег и ликвидировать заужения проезжей части в зимний период по нечетной стороне улицы Сыктывкарская, установлены дорожные знаки «Остановка запрещена». Это касается участка от улицы Попова до Лесного проспекта.