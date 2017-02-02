Агрессивное поведение

Осужденный в Карелии напал на сотрудников колонии

25-летний Хасбулат Габзаев, отбывающий наказание в колонии в республике, дважды применил силу в отношении сотрудников УФСИНа.





По версии следствия, в декабре 2016 года осужденный, отбывающий наказание в исправительной колонии № 7 за приготовление к участию в вооруженном формировании, дважды не подчинился законным требованиям инспекторов колонии. Когда они входили в камеру, где он содержался, в первом случае осужденный бросил тарелку в голову сотруднику ИК, а во втором напал на двух инспекторов и нанес им удары руками, рассказали в Следкоме Карелии.





В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Осужденному грозит дополнительные пять лет заключения.





02.02.2017