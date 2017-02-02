Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
02.02.2017

Агрессивное поведение

Осужденный в Карелии напал на сотрудников колонии

25-летний Хасбулат Габзаев, отбывающий наказание в колонии в республике, дважды применил силу в отношении сотрудников УФСИНа.

По версии следствия, в декабре 2016 года осужденный, отбывающий наказание в исправительной колонии № 7 за приготовление к участию в вооруженном формировании, дважды не подчинился законным требованиям инспекторов колонии. Когда они входили в камеру, где он содержался, в первом случае осужденный бросил тарелку в голову сотруднику ИК, а во втором напал на двух инспекторов и нанес им удары руками, рассказали в Следкоме Карелии.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Осужденному грозит дополнительные пять лет заключения.


« Новые дорожные знаки появились на Сыктывкарской в ПетрозаводскеСтала известна программа зимнего фестиваля «Гиперборея – 2017» »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • Зачморить гаденыша по полной. (Гость)
    02.02.2017 11:37:05
    +1 -1
  • Как борща с режимом Дадина пытать- они могут , а посадить мухамбека какого-то на бутылку им видите ли слабо.. (Гость)
    02.02.2017 11:50:55
    +1 -1

  • Как борща с режимом Дадина пытать- они могут , а посадить мухамбека какого-то на бутылку им видите ли слабо..
      Да этот дадин тот еще утырок. Надо обоих уродов в одну камеру, пусть друг друга чморят (Гость)
    02.02.2017 11:56:46
    +1 -1-1

  • Да этот дадин тот еще утырок

    Утырок он потому что выходил один на пикеты ?
     
    Ты-то небось ссышь только от одной мысли что-то жене возразить,
    не говоря уже о теще...
     
    У Дадина разряд по боксу , а у тебя - кроме обтруханных трусов только долги !!! (Гость)
    02.02.2017 12:18:39
    +1 1-1

  • У Дадина разряд по боксу
      Петушиный боец огреб по самые нехочу. Пусть теперь с парашей боксом занимается. (Гость)
    02.02.2017 12:41:15
    +1 -1-1
  • Хочу Путена с чертями на жопе ! (Гость)
    02.02.2017 18:58:14
    +1 -1
  • Зачем кормить зверьё? Совершил тяжкое - повесить. Чурка и совершил средней тяжести - повесить. Душегуб - казнить.
    И всех на органы. Здоровье общества и отдельных людей достигнет небывалых высот. 10 лет, и общество будет как в Финляндии, где нулевая толерантность к правонарушениям. (Гость)
    03.02.2017 08:43:09
    +1 -1

  • и общество будет как в Финляндии, где нулевая толерантность к правонарушениям.

    У нас так невозможно.. Половина дебутатов да всяких прихлебателей при власти - бымшие сидельцы. (Гость)
    03.02.2017 09:14:46
    +1 -1

  •  
    и общество будет как в Финляндии, где нулевая толерантность к правонарушениям.
     
    У нас так невозможно.. Половина дебутатов да всяких прихлебателей при власти - бымшие сидельцы. (Гость)
    Цитировать03.02.2017 09:14:46+1—-1
    Если у вас сменить президента и всех прихлебаьелей как в АМЕРИКЕ То и общество будет другим (Гость)
    03.02.2017 10:44:00
    +1 -1


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]