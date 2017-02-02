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02.02.2017

Праздник для всех

Стала известна программа зимнего фестиваля «Гиперборея – 2017»

Помимо традиционного конкурса снежных и ледовых фигур, горожан ждут состязания по подводному лову рыбы, дискотека на коньках и костюмированное шествие.

Администрация Петрозаводска утвердила программу зимнего фестиваля «Гиперборея». Мероприятия продлятся весь февраль. Накануне стартовал детский конкурс снежных фигур. В рамках фестиваля также пройдут международная конференция «Объединяя креативность», «Кубок Ритма» по бальным танцам, турнир северных городов по американскому футболу, первенство города по подледному лову рыбы на мормышку.

Кроме того, жителей карельской столицы ждут разнообразные конкурсы и спортивные состязания, дискотека на коньках, забег по льду, велогонка, ресторанный день от музея «Кижи», костюмированное шествие, огненное шоу и красочный фейерверк. Полностью программу можно посмотреть на сайте мэрии.


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