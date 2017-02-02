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02.02.2017

Город расширяется

Новый проезд появился в Петрозаводске

Администрация города присвоила наименование улице в жилом районе Соломенное.

Новый проезд, протянувшийся от Сенного переулка до улицы Девятого Января, получил название Беляевский. Это наименование отражает историю самого района Соломенное, который в XIX веке делился на Громовскую и Беляевскую стороны, по фамилиям основателей лесопромышленных предприятий.
В недавнем прошлом указанные топонимы оказались под угрозой утраты, однако, в связи со строительством новых жилых домов в Соломенном, в прошлом году здесь появился Громовский проезд, а с присвоением новой улице наименования Беляевский проезд увековечено и второе историческое название.


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    02.02.2017 15:31:27
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