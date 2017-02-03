Вовремя поймали

Житель Карелии получил четыре года колонии за попытку стать террористом

47-летний мужчина тщательно изучил деятельность террористов в Сирии, разработал свой план и маршрут и отправился на Ближний Восток. Однако его успели задержать.





Установлено, что в 2016 году подсудимый решил вступить в террористическую организацию и принять участие в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики против законного правительства. С этой целью он изучил политическую обстановку в стране, специфику деятельности террористической организации, ее цели и задачи, получил сведения о методах подготовки новобранцев, материалы, связанные с минно-взрывным делом.





Кроме того, подсудимый вступил в контакт и вел электронную переписку с лицами, поддерживающими деятельность террористических организаций, разработал свой план, рассчитал маршрут от Петрозаводска до Сирии и его стоимость. Затем злоумышленник на машине выехал по разработанному маршруту, но его задержали, сообщили в Следкоме Карелии.





Также в 2016 году мужчина разместил на одном из сайтов в Интернете текст, направленный по своему содержанию на возбуждение ненависти, вражды, унижения достоинства человека, группы лиц по признакам национальности. Информация стала доступна для просмотра неограниченному кругу лиц.

Суд приговорил злоумышленника к четырем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.





03.02.2017