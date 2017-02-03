Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
03.02.2017

Вовремя поймали

Житель Карелии получил четыре года колонии за попытку стать террористом

47-летний мужчина тщательно изучил деятельность террористов в Сирии, разработал свой план и маршрут и отправился на Ближний Восток. Однако его успели задержать.

Установлено, что в 2016 году подсудимый решил вступить в террористическую организацию и принять участие в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики против законного правительства. С этой целью он изучил политическую обстановку в стране, специфику деятельности террористической организации, ее цели и задачи, получил сведения о методах подготовки новобранцев, материалы, связанные с минно-взрывным делом.

Кроме того, подсудимый вступил в контакт и вел электронную переписку с лицами, поддерживающими деятельность террористических организаций, разработал свой план, рассчитал маршрут от Петрозаводска до Сирии и его стоимость. Затем злоумышленник на машине выехал по разработанному маршруту, но его задержали, сообщили в Следкоме Карелии.

Также в 2016 году мужчина разместил на одном из сайтов в Интернете текст, направленный по своему содержанию на возбуждение ненависти, вражды, унижения достоинства человека, группы лиц по признакам национальности. Информация стала доступна для просмотра неограниченному кругу лиц.
Суд приговорил злоумышленника к четырем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.


« Запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции продлили в КарелииМужчина в Карелии насмерть заколол своего гостя »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
Нет комментариев


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]