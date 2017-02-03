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03.02.2017

Пойдет под суд

Мужчина в Карелии насмерть заколол своего гостя

В Кеми местный житель может получить до 15 лет лишения свободы за убийство приятеля.

По версии следствия, вечером 21 ноября 2016 года 54-летний обвиняемый выпивал в компании своих знакомых у себя дома в Кеми. В ходе застолья мужчина повел себя неадекватно и сначала стал угрожать убийством одному из присутствующих, а затем напал на другого гостя с ножом и нанес ему несколько ран. В результате потерпевший скончался на месте происшествия, а обвиняемого задержали сотрудники полиции.

Злоумышленника взяли под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 15 лет заключения.


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  • Не адекватная дума-придумали если пьяный-то это смягчающее обстоятельство-БРЕД!!!  СМЕРТЬ ЗА НАМЕРЕННОЕ УБИЙСТВО. Все на верху за себя боятся(вдруг что натворю?) И президент тоже.Почему до сих пор нет смертельного приговора за содеянное? (Гость)
    03.02.2017 10:38:07
    +1 -1


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