Пойдет под суд

Мужчина в Карелии насмерть заколол своего гостя

В Кеми местный житель может получить до 15 лет лишения свободы за убийство приятеля.





По версии следствия, вечером 21 ноября 2016 года 54-летний обвиняемый выпивал в компании своих знакомых у себя дома в Кеми. В ходе застолья мужчина повел себя неадекватно и сначала стал угрожать убийством одному из присутствующих, а затем напал на другого гостя с ножом и нанес ему несколько ран. В результате потерпевший скончался на месте происшествия, а обвиняемого задержали сотрудники полиции.





Злоумышленника взяли под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 15 лет заключения.





03.02.2017