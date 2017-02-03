Забота о природе

План мероприятий в рамках Года экологии утвердили в Карелии

В 2017 году в республике, как и в других субъектах, собираются провести целый комплекс мероприятий, посвященных Году экологии. Перечень уже утвержден распоряжением правительства, которое подписал губернатор.





Региональный план включает 57 наиболее важных событий в области природопользования, охраны биоресурсов, научной деятельности и экологического образования. Документ предусматривает, что именно в этом году регион перейдет на новую систему организации работы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Министерство по природопользованию и экологии продолжит выявлять и ликвидировать несанкционированные свалки, очищать береговые полосы водных объектов Карелии.





Пройдут уже традиционные и новые акции по уборке, благоустройству и озеленению территории республики, такие как «Всероссийский день посадки леса», «Карелии нужен чистый лес», «Экологический субботник», «Чистый Петрозаводск», «Петрозаводску – 100 тысяч деревьев», «Открытые улицы», «Народный парк», «Чистый берег», «Чистый пляж» и другие.





Планируется участие в Межрегиональном конкурсе по экологии леса и охране природы «Берендей», в профессионально-прикладных соревнованиях «Лесное многоборье», во Всероссийском юниорском лесном конкурсе «Подрост» и других мероприятиях.





Акции Года экологии проведут во всех районах республики, принять в них участие смогут все жители региона. Полный план опубликован на сайте правительства Карелии.





03.02.2017