Финансовая поддержка

Пособия для семей с детьми проиндексировали в России

С начала февраля единовременная выплата при рождении ребенка составит чуть больше 16 тысяч рублей.





Правительство РФ утвердило размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2017 году. С 1 февраля 2017 года установлен размер индексации 1,054 для выплат пособий, предусмотренных для граждан, имеющих детей.





Так, с начала этого месяца единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности – 613,14 рублей, а при рождении ребенка – 16350,33.





Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до 1,5 лет составит чуть больше трех тысяч рублей. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за вторым и последующими детьми до 1,5 лет – 6131,37 рублей.





- В соответствии со ст. 5 Закона № 81-ФЗ размеры государственных пособий гражданам, имеющим детей, в местностях, где установлены районные коэффициенты к зарплате, определяются с применением этих коэффициентов, которые учитываются при исчислении указанных пособий в случае, если они не учтены в составе заработной платы, - отметили в правительстве региона.





Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, рассчитанный в размере 40% среднего заработка, с 1 января 2017 года составляет 23 120 рублей. Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 календарных дней с 1 января 2017 года составляет 266 191,80 рублей. А среднедневной размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам с учетом ограничения – 1901,37.





МРОТ для расчета пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам с 1 января 2017 года составляет 7500 рублей.





03.02.2017