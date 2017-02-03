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03.02.2017

Финансовая поддержка

Пособия для семей с детьми проиндексировали в России

С начала февраля единовременная выплата при рождении ребенка составит чуть больше 16 тысяч рублей.

Правительство РФ утвердило размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2017 году. С 1 февраля 2017 года установлен размер индексации 1,054 для выплат пособий, предусмотренных для граждан, имеющих детей.

Так, с начала этого месяца единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности – 613,14 рублей, а при рождении ребенка – 16350,33.

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до 1,5 лет составит чуть больше трех тысяч рублей. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за вторым и последующими детьми до 1,5 лет – 6131,37 рублей.

- В соответствии со ст. 5 Закона № 81-ФЗ размеры государственных пособий гражданам, имеющим детей, в местностях, где установлены районные коэффициенты к зарплате, определяются с применением этих коэффициентов, которые учитываются при исчислении указанных пособий в случае, если они не учтены в составе заработной платы, - отметили в правительстве региона.

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, рассчитанный в размере 40% среднего заработка, с 1 января 2017 года составляет 23 120 рублей. Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 календарных дней с 1 января 2017 года составляет 266 191,80 рублей. А среднедневной размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам с учетом ограничения – 1901,37.

МРОТ для расчета пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам с 1 января 2017 года составляет 7500 рублей.


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