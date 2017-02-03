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03.02.2017

Наведут порядок

В Петрозаводске воплотят в жизнь пять федеральных проектов

Мэрия карельской столицы намерена принять участие в пяти приоритетных государственных проектах в 2017 году.

Власти Петрозаводска не собираются отставать от коллег по регионам и намерены в нынешнем году реализовать несколько программ, разработанных на федеральном уровне. Всего в городе воплотят в жизнь пять таких проектов: «Создание современной образовательной среды для школьников»; «Доступное дополнительное образование для детей», «Формирование комфортной городской среды»; «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг», «Чистая страна». Они позволят привлечь федеральные средства, значительно улучшить городскую инфраструктуру и качество образовательного процесса в муниципальных учреждениях.

Так, на деньги, полученные в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» из федерального бюджета в объеме 130 миллионов рублей, возможно благоустроить как дворы, так и центральные улицы, площади, набережную. До 6 февраля специалисты комитета ЖКХ должны подготовить перечень округов с адресами, которые планируется благоустроить, с учетом численности жителей.


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