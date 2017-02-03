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Более 100 спортивных мероприятий проведут в Карелии за один день

Республика присоединится к Всероссийскому Дню зимних видов спорта.





В Карелии 12 февраля пройдут различные физкультурно-массовые и спортивные мероприятия. В рамках Всероссийского Дня зимних видов спорта во всех городских округах и муниципальных районах республики состоится более 100 различных состязаний и игр. По предварительным подсчетам, в них примут участие около 20 тысяч жителей региона.





Центром спортивного праздника в Петрозаводске станет стадион «Юность». В следующее воскресенье в 12.00 здесь стартуют семейные эстафеты, которые включают соревнования по керлингу, биатлону и санному спорту. Все участники получат подарки и призы от Олимпийского комитета России и Олимпийского Совета Карелии.





Напомним, что День зимних видов спорта впервые провели в 2015 году в честь годовщины со дня открытия XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Организаторами выступают Олимпийский комитет России, Олимпийский Совет Карелии, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту республики, администрация Петрозаводского городского округа, МУ «Центр спорта».





03.02.2017