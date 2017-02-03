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03.02.2017

Хорошая возможность

Художникам Карелии предлагают прославиться на весь мир

Такую возможность готовы предоставить организаторы Международного форума искусств и выставки-конкурса «Арт-География │Art Geo Award».

Международный форум искусств «Арт-География │Art Geo Award» пройдет в Москве с 9 по 12 марта. Он проводится в области живописи, графики, фотографии, декоративно-прикладного искусства и текстиля. Предусмотрены две равнозначные формы участия – очная и заочная. Очное участие подразумевает выставку оригиналов работ или авторских копий, заочное – фотокопий. Присланные в электронном виде материалы оргкомитет распечатает, оформит и разместит в общую экспозицию. Заявки на участие можно отправить до 28 февраля.

На конкурс принимаются работы индивидуальных авторов, отразивших в своих произведениях природу, архитектуру, культуру и дух России или других стран, список которых можно узнать, перейдя по ссылке: http://artforum.pro/index.php/theme/art-geography/countries.

Всемирный форум искусств «Арт-География │Art Geo Award» проводится Евразийским Художественным Союзом при поддержке Всемирного Фонда Искусств, Московского союза художников и Творческого Союза художников России.

Организаторы выражают надежду, что творческие работы жителей Карелии будут широко представлены на выставке и раскроют все многообразие искусства нашей республики. О правилах конкурса и технических требованиях к работам можно узнать на сайте форума www.artforum.pro.


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  • Мда... может нелидыча в камере намалять ? Типа такой сюрреализм Вор пишет маляву ворам ,что он не вор! (Гость)
    03.02.2017 15:15:46
    +1 -1
  • 03.02.2017 15:15:46
    Уже портвешка замахнул? (Гость)
    03.02.2017 16:02:48
    +1 -1
  • Портвешок ? Предел твоих сельских мечтаний сразу обо значился !!! (Гость)
    03.02.2017 17:06:26
    +1 -1
  • Портвешок ? Предел твоих сельских мечтаний сразу обо значился !!! (Гость)
    03.02.2017 17:13:59
    +1 -1


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