Хорошая возможность

Художникам Карелии предлагают прославиться на весь мир

Такую возможность готовы предоставить организаторы Международного форума искусств и выставки-конкурса «Арт-География │Art Geo Award».





Международный форум искусств «Арт-География │Art Geo Award» пройдет в Москве с 9 по 12 марта. Он проводится в области живописи, графики, фотографии, декоративно-прикладного искусства и текстиля. Предусмотрены две равнозначные формы участия – очная и заочная. Очное участие подразумевает выставку оригиналов работ или авторских копий, заочное – фотокопий. Присланные в электронном виде материалы оргкомитет распечатает, оформит и разместит в общую экспозицию. Заявки на участие можно отправить до 28 февраля.





На конкурс принимаются работы индивидуальных авторов, отразивших в своих произведениях природу, архитектуру, культуру и дух России или других стран, список которых можно узнать, перейдя по ссылке: http://artforum.pro/index.php/theme/art-geography/countries.





Всемирный форум искусств «Арт-География │Art Geo Award» проводится Евразийским Художественным Союзом при поддержке Всемирного Фонда Искусств, Московского союза художников и Творческого Союза художников России.





Организаторы выражают надежду, что творческие работы жителей Карелии будут широко представлены на выставке и раскроют все многообразие искусства нашей республики. О правилах конкурса и технических требованиях к работам можно узнать на сайте форума www.artforum.pro.





03.02.2017