Благоустройство республики

Дворы приведут в порядок во всех районных центрах Карелии

В республике в рамках проекта «Комфортная городская среда» благоустройством придомовых территорий займутся в 52 населенных пунктах.





С сегодняшнего дня на официальном сайте правительства региона открыт новый раздел, посвященный реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда». Здесь будут размещать все документы и новости по данной теме.





На странице уже можно ознакомиться с перечнем населенных пунктов Карелии, ставшими участниками проекта, узнать о возможных видах работ по благоустройству дворов, а также о видах проектов для благоустройства муниципальных территорий общего пользования. Кроме того, в разделе размещена заявка на участие многоквартирного дома в проекте.





Напомним, что в соответствии с поручением президента России Владимира Путина в 2017 году регионы получат субсидии на программы благоустройства. Всего центр выделит 20 миллиардов рублей на поддержку программ формирования современной городской среды.





Карелия с учетом собственного софинансирования направляет на благоустройство 140 миллионов рублей: 130 миллионов 285 тысяч - это субсидия из федерального бюджета, девять миллионов 806 тысяч добавит республика.





На получение субсидии имеют право 52 населенных пункта численностью свыше 1000 человек - 24 городских и 28 сельских, которые охватывают почти 88% жителей республики. В списке числятся Петрозаводск, Сегежа, Кондопога, Кемь, Беломорск, Костомукша, Лахденпохья, Медвежьегорск, Питкяранта, Пудож, Сортавала, Суоярви, Олонец, Лоухи, а также поселки, деревни и села. Полный список указан в соответствующем разделе сайта правительства.





03.02.2017