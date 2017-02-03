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03.02.2017

Благоустройство республики

Дворы приведут в порядок во всех районных центрах Карелии

В республике в рамках проекта «Комфортная городская среда» благоустройством придомовых территорий займутся в 52 населенных пунктах.

С сегодняшнего дня на официальном сайте правительства региона открыт новый раздел, посвященный реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда». Здесь будут размещать все документы и новости по данной теме.

На странице уже можно ознакомиться с перечнем населенных пунктов Карелии, ставшими участниками проекта, узнать о возможных видах работ по благоустройству дворов, а также о видах проектов для благоустройства муниципальных территорий общего пользования. Кроме того, в разделе размещена заявка на участие многоквартирного дома в проекте.

Напомним, что в соответствии с поручением президента России Владимира Путина в 2017 году регионы получат субсидии на программы благоустройства. Всего центр выделит 20 миллиардов рублей на поддержку программ формирования современной городской среды.

Карелия с учетом собственного софинансирования направляет на благоустройство 140 миллионов рублей: 130 миллионов 285 тысяч - это субсидия из федерального бюджета, девять миллионов 806 тысяч добавит республика.

На получение субсидии имеют право 52 населенных пункта численностью свыше 1000 человек - 24 городских и 28 сельских, которые охватывают почти 88% жителей республики. В списке числятся Петрозаводск, Сегежа, Кондопога, Кемь, Беломорск, Костомукша, Лахденпохья, Медвежьегорск, Питкяранта, Пудож, Сортавала, Суоярви, Олонец, Лоухи, а также поселки, деревни и села. Полный список указан в соответствующем разделе сайта правительства.


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  • (Гость)
    03.02.2017 20:39:55
    +1 1-1
  • Дворы приведут в порядок во всех районных центрах Карелии
    бесполезно, эти адские селюки всё спи$дят и за$рут. (Гость)
    04.02.2017 12:21:17
    +1 -1


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