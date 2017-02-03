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03.02.2017

Внимание, розыск!

Полиция Петрозаводска разыскивает 13-летнего подростка

Сотрудники МВД города просят помощи в поисках несовершеннолетнего, который сутки не возвращается домой.

Правоохранители карельской столицы разыскивают без вести пропавшего Родиона Алексеевича Маева 2003 года рождения. Подросток 2 февраля ушел из дома и до настоящего времени местонахождение его неизвестно.

На вид мальчику 13-14 лет, рост около 158 сантиметров, худощавого телосложения, прямые темно-русые волосы, модельная прическа. Был одет в черную вязаную шапку, красный пуховик без капюшона с надписью «Reebok», джемпер в горизонтальную полосу кремового и коричневого цветов, синие джинсы, обут в высокие черные кроссовки. Может находиться в торговых центрах Петрозаводска.

Всех граждан, располагающих информацией о местонахождении несовершеннолетнего, полиция просит сообщать информацию по телефонам: 8-911-402-49-26, 8-911-415-25-87 или 02 (с мобильного 102).


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  • Чего удивляться? Путин напустил в Россию миллионы чурбанов, которым без разницы кого е.ать - женщину, осла, девочку, мальчика... Это только начало, подождите.... Александр (Гость)
    03.02.2017 20:14:12
    +1 1-1
  • Александр

    Чего удивляться? Путин напустил в Россию миллионы чурбанов, которым без разницы кого е.ать - женщину, осла, девочку, мальчика... Это только начало, подождите.... Александр
    Тебя с ес выгонят,дурака это же европейские ценности! (Гость)
    03.02.2017 20:20:53
    +1 -1


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