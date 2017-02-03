Внимание, розыск!

Полиция Петрозаводска разыскивает 13-летнего подростка

Сотрудники МВД города просят помощи в поисках несовершеннолетнего, который сутки не возвращается домой.





Правоохранители карельской столицы разыскивают без вести пропавшего Родиона Алексеевича Маева 2003 года рождения. Подросток 2 февраля ушел из дома и до настоящего времени местонахождение его неизвестно.





На вид мальчику 13-14 лет, рост около 158 сантиметров, худощавого телосложения, прямые темно-русые волосы, модельная прическа. Был одет в черную вязаную шапку, красный пуховик без капюшона с надписью «Reebok», джемпер в горизонтальную полосу кремового и коричневого цветов, синие джинсы, обут в высокие черные кроссовки. Может находиться в торговых центрах Петрозаводска.





Всех граждан, располагающих информацией о местонахождении несовершеннолетнего, полиция просит сообщать информацию по телефонам: 8-911-402-49-26, 8-911-415-25-87 или 02 (с мобильного 102).





03.02.2017