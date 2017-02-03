Поймали с поличным

Юноша в Петрозаводске может лишиться свободы за хранение наркотиков

17-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела за хранение запрещенных веществ в крупном размере.





По версии следствия, в январе 2017 года подозреваемый незаконно добыл и хранил с целью личного употребления наркотическое средство. Впоследствии подростка задержали сотрудники полиции, у него изъято 2,714 грамма запрещенного вещества, что является крупным размером.





По делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Несовершеннолетнему грозит до 10 лет лишения свободы.





03.02.2017