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03.02.2017

Поймали с поличным

Юноша в Петрозаводске может лишиться свободы за хранение наркотиков

17-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела за хранение запрещенных веществ в крупном размере.

По версии следствия, в январе 2017 года подозреваемый незаконно добыл и хранил с целью личного употребления наркотическое средство. Впоследствии подростка задержали сотрудники полиции, у него изъято 2,714 грамма запрещенного вещества, что является крупным размером.

По делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Несовершеннолетнему грозит до 10 лет лишения свободы.


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