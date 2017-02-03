Проблемы выслушают

Члены Совета при Президенте по правам человека проведут прием граждан в Петрозаводске

Жители карельской столицы смогут лично обратиться со своей проблемой к общественникам из президентского Совета по развитию гражданского общества.





В следующий четверг, 9 февраля, в 16:00 часов члены Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека проведут прием граждан в Петрозаводске в рамках выездного заседания в республике.





Приём проведут в здании правительства Карелии по адресу: проспект Ленина, д. 19. Кроме того, 6, 7 февраля с 9:00 до 17:15 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00) и 8 февраля с 9:00 до 13:00 можно будет пройти предварительную запись по телефонам: 8(8142) 799-482, 799-376.





Обращаем внимание, что для участия в личном приеме заявителю необходимо будет предъявить паспорт гражданина Российской Федерации.





03.02.2017