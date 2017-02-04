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Карелии снизили процентную ставку по кредитам

«Сбербанк России» уменьшил ставку по кредитным процентам для республики.





На протяжении ряда лет ПАО «Сбербанк России», являясь победителем аукционов среди коммерческих банков, предоставляет кредитные ресурсы для финансирования дефицита бюджета Республики Карелия.





Учитывая положительную кредитную историю Карелии и в связи с обращением Министерства финансов республики «Сбербанк России» принял решение о снижении процентной ставки по кредитам в объеме 1,5 миллиарда рублей, предоставленным в 2015 году сроком на три года.





Расчетная экономия расходов бюджета по обслуживанию государственного долга от снижения процентной ставки по кредитам составляет 30,4 миллиона рублей, сообщили в правительстве региона.





03.02.2017