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03.02.2017

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Карелии снизили процентную ставку по кредитам

«Сбербанк России» уменьшил ставку по кредитным процентам для республики.

На протяжении ряда лет ПАО «Сбербанк России», являясь победителем аукционов среди коммерческих банков, предоставляет кредитные ресурсы для финансирования дефицита бюджета Республики Карелия.

Учитывая положительную кредитную историю Карелии и в связи с обращением Министерства финансов республики «Сбербанк России» принял решение о снижении процентной ставки по кредитам в объеме 1,5 миллиарда рублей, предоставленным в 2015 году сроком на три года.

Расчетная экономия расходов бюджета по обслуживанию государственного долга от снижения процентной ставки по кредитам составляет 30,4 миллиона рублей, сообщили в правительстве региона.


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  • Сбербанк это кредитная ЖОПА (Гость)
    04.02.2017 01:49:14
    +1 -1
  • Я много лет работал со сбером и как физ лицо и как юрик, и вот мой совет !
    НИКОГДА не СВЯЗЫВАЙТЕСЬ с ЭТОЙ паскудной, отвратительной , ГОСКОНТОРОЙ !
    Что сбер , что фсб, что мвд - это те органы - где любому клерку не зазорно будет послать вас нахер.. СБЕР неоднократно переправлял мои деньги хрен знает кому, потом брал за это комиисии - деньги возвращали в течении  месяца, случайно привязал мою карточку к чужому телефону и еще целая куча паскудных историй , вплоть до того что какая-то придурошная операционистка выпустила на меня карту с левым паспортом !!! И нигде в петрозаводске вы не найдете правды, у них даже телефона отдела безопасности нет !!! Попробуйте найдите его сами !!! Вас пошлют нахер или в суд ! Держитесь подальше от этой чекисткой конторы.
     
    Когда будет революция , возьму вилы и канистру и прогуляюсь до сбера, за ними должок !! (Гость)
    04.02.2017 02:52:14
    +1 -1


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