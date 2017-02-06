Наглые аферисты

Коллекторы ради денег изготовили «липовые» порнофото с жительницей Петрозаводска

Работники коллекторской фирмы создали несколько фальшивых порнографических снимков и выложили их в Сеть. Таким образом они собирались получить деньги с местной жительницы.





Установлено, что в январе 2017 года неустановленные коллекторы сначала неоднократно звонили потерпевшей по телефону и требовали погасить задолженность по кредиту, взятому другим человеком. Затем злоумышленники сфабриковали фотографии порнографического характера с ее изображением и распространили их в Интернете, рассказали в прокуратуре Карелии.





Возбуждено уголовное дело по статье о клевете, а также о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов или предметов. Материалы соединены в одно производство и направлены прокурором для дальнейшего расследования сотрудникам Следственного комитета России.





06.02.2017