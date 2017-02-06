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06.02.2017

Наглые аферисты

Коллекторы ради денег изготовили «липовые» порнофото с жительницей Петрозаводска

Работники коллекторской фирмы создали несколько фальшивых порнографических снимков и выложили их в Сеть. Таким образом они собирались получить деньги с местной жительницы.

Установлено, что в январе 2017 года неустановленные коллекторы сначала неоднократно звонили потерпевшей по телефону и требовали погасить задолженность по кредиту, взятому другим человеком. Затем злоумышленники сфабриковали фотографии порнографического характера с ее изображением и распространили их в Интернете, рассказали в прокуратуре Карелии.

Возбуждено уголовное дело по статье о клевете, а также о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов или предметов. Материалы соединены в одно производство и направлены прокурором для дальнейшего расследования сотрудникам Следственного комитета России.


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  • этого коллектора ублюдка еще в петрозаводск не доставили. гость (Гость)
    06.02.2017 17:42:15
    +1 -1
  • А кредит не брала? (Гость)
    06.02.2017 17:45:46
    +1 -1
  • Спасибо Царю, скажем так,наводнил страну ублюдками:коллекторами,охранниками,"ППс-никами",которые с тремя извилинами гнобят и грабят нормальных людей...итак жизни нет,да эти ещё.... Страна не развития.... (Гость)
    06.02.2017 18:41:54
    +1 1-1
  • (Гость)
    06.02.2017 19:09:19
    +1 -1
  • Ключевая фраза
    в январе 2017 года неустановленные коллекторы
    Кто-бы сомневался... (Гость)
    06.02.2017 20:53:10
    +1 2-1
  • А может фотографии и не липовые. Сначала докажите. А то последнее время бабёнки любят свою клубничку в сеть выкладывать. (Гость)
    07.02.2017 09:12:12
    +1 -1

  • А то последнее время бабёнки любят свою клубничку в сеть выкладывать.

    Какая там клубничка ? Местная нация ростом 160 с кепкой, плечи с косую сажень, жопы нет и лещи до пупа.. Про фейс тейбла можно вообще промолчать , трактор ДТ 55 и то получше будет. (Гость)
    07.02.2017 11:35:54
    +1 -1-1
  • Страна не развития....

    Спасибо Царю, скажем так,наводнил страну ублюдками:коллекторами,охранниками,"ППс-никами",которые с тремя извилинами гнобят и грабят нормальных людей...итак жизни нет,да эти ещё.... Страна не развития.... (Гость)
    Все законы половинчатые не доделанные. И он тоже.. евсей (Гость)
    07.02.2017 13:13:26
    +1 1-1
  • Царь ВКС поднял по тревоге,видать Гаага приснилась что ли?. Когда народом займётся,а не войнами,задолбало всё... (Гость)
    07.02.2017 13:22:04
    +1 1-1
  • Когда народом займётся,а не войнами,задолбало всё...

    Царь ВКС поднял по тревоге,видать Гаага приснилась что ли?. Когда народом займётся,а не войнами,задолбало всё...

    У плешивого кроме ВКС ничего и не поднимается :)) Недаром жена ушла !!!
    Хотя может димон своей бабской жопкой его и заводит ! Гыыыыы !!! (Гость)
    07.02.2017 13:43:57
    +1 1-1


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