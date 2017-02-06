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06.02.2017

Внимание, розыск!

Полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавшего мужчину

Сотрудники МВД карельской столицы просят помощи в поисках местного жителя.

Правоохранители города разыскивают Сергея Николаевича Хомищенко 1977 года рождения, который 19 января этого года ушел из дома на улице Перевалочной и до сих пор не вернулся.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, полиция просит сообщить сведения по телефонам: 8 (911) 401-83-56, 8 (911) 435-91-04, а также в дежурную часть отдела полиции № 3 (814-2) 755-000, или 02.


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