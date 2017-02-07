07.02.2017
Происшествие на дороге
Машина сбила женщину на «зебре» в Петрозаводске
В карельской столице произошла авария, в которой пострадал пешеход.
Накануне вечером на перекрестке Лососинского шоссе и улицы Попова 20–летний водитель автомобиля Toyota Sprinter наехал на 32–летнюю женщину. В момент аварии потерпевшая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП женщина-пешеход пострадала, ей назначено амбулаторное лечение. По факту аварии проводится проверка, сообщили в ГИБДД Карелии.