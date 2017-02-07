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07.02.2017

Происшествие на дороге

Машина сбила женщину на «зебре» в Петрозаводске

В карельской столице произошла авария, в которой пострадал пешеход.

Накануне вечером на перекрестке Лососинского шоссе и улицы Попова 20–летний водитель автомобиля Toyota Sprinter наехал на 32–летнюю женщину. В момент аварии потерпевшая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина-пешеход пострадала, ей назначено амбулаторное лечение. По факту аварии проводится проверка, сообщили в ГИБДД Карелии.


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  • Дебилов лишать прав навсегда. А права выдавать после сдачи экзаменов- в 21год.. евсей (Гость)
    07.02.2017 13:00:14
    +1 -1
  • Соплякам права не давать. Тем более дрищам волосатым. (Гость)
    07.02.2017 13:29:54
    +1 -1
  • А что делать с теми кто ИСПОРТИЛ освещение в городе?
    Недаром все наезды на пешиков вечерами.... Не евсей ! (Гость)
    07.02.2017 21:29:09
    +1 1-1


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