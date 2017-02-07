Происшествие на дороге

Машина сбила женщину на «зебре» в Петрозаводске

В карельской столице произошла авария, в которой пострадал пешеход.





Накануне вечером на перекрестке Лососинского шоссе и улицы Попова 20–летний водитель автомобиля Toyota Sprinter наехал на 32–летнюю женщину. В момент аварии потерпевшая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.





В результате ДТП женщина-пешеход пострадала, ей назначено амбулаторное лечение. По факту аварии проводится проверка, сообщили в ГИБДД Карелии.





07.02.2017