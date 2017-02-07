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07.02.2017

Часть праздника

Парад коммунальной техники проведут в Петрозаводске

Коммунальная техника пройдет парадом в составе гиперборейского карнавального шествия.

Шнекоротор, «золотые ручки» и другая уборочная техника проедут в составе колонны гиперборейцев в главный день фестиваля.

- Поскольку основной темой шествия в этом году объявлено «укрощение зимы», продемонстрировать такое желание можно различными способами, в том числе технической возможностью убирать город от зимних проявлений – снега и льда, - пояснили в мэрии.

К слову, стать участником костюмированного шествия может каждый горожанин и гость Петрозаводска, приветствуется участие трудовых, творческих и образовательных коллективов.
Шествие на тему «Укрощение зимы» одновременно является и конкурсом. Жюри оценит оформление колонны, костюмы участников с использованием светящихся элементов и оригинальность световых приборов. Победителей и призеров ждут подарки.

Своеобразный парад пройдет 18 февраля по маршруту площадь Кирова – проспект Карла Маркса – улица Энгельса – проспект Ленина – набережная Онежского озера. Формирование колонны с 17.30 часов. Начало движения в 18.00 часов.


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  • дебилы бл (Гость)
    07.02.2017 11:36:46
    +1 1-1
  • Говновозы вр-м, вр-м. (Гость)
    07.02.2017 15:43:15
    +1 -1
  • оставить как памятник - дороги не соответствуют такой коммунальной технике (Гость)
    07.02.2017 16:06:03
    +1 -1
  • низзя ли вывести всю эту технику на уборку дорог от снега... (Гость)
    07.02.2017 20:50:47
    +1 -1
  • -Это уже диагноз...... helganz70 (Гость)
    07.02.2017 21:22:07
    +1 -1

  • низзя ли вывести всю эту технику на уборку дорог от снега..
    Да ну, весной сам растает.
    А тут ПАРАД !!!
    И вообще, не мешайте власти заниматься самолюбованием ! (Гость)
    07.02.2017 21:23:15
    +1 -1


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