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Парад коммунальной техники проведут в Петрозаводске

Коммунальная техника пройдет парадом в составе гиперборейского карнавального шествия.





Шнекоротор, «золотые ручки» и другая уборочная техника проедут в составе колонны гиперборейцев в главный день фестиваля.





- Поскольку основной темой шествия в этом году объявлено «укрощение зимы», продемонстрировать такое желание можно различными способами, в том числе технической возможностью убирать город от зимних проявлений – снега и льда, - пояснили в мэрии.





К слову, стать участником костюмированного шествия может каждый горожанин и гость Петрозаводска, приветствуется участие трудовых, творческих и образовательных коллективов.

Шествие на тему «Укрощение зимы» одновременно является и конкурсом. Жюри оценит оформление колонны, костюмы участников с использованием светящихся элементов и оригинальность световых приборов. Победителей и призеров ждут подарки.





Своеобразный парад пройдет 18 февраля по маршруту площадь Кирова – проспект Карла Маркса – улица Энгельса – проспект Ленина – набережная Онежского озера. Формирование колонны с 17.30 часов. Начало движения в 18.00 часов.





07.02.2017