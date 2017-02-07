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07.02.2017

Чистая вода

Проблемы водоснабжения намерены решать в Карелии

Глава республики встретился с депутатами Заксобрания и обсудил с ними ряд вопросов, в том числе касающихся водоочистных сооружений.

Один из вопросов, озвученных на встрече, касался ситуации в сфере водоснабжения и водоотведения в республике. Для многих населенных пунктов проблема «чистой воды» сегодня остается наиболее актуальной.

Как отметил Александр Худилайнен, для финансирования мероприятий по строительству и реконструкции водопроводных и канализационных очистных сооружений необходимо изыскивать различные источники. Это могут быть федеральные и внебюджетные средства, в том числе международные программы, частные инвестиции.

- В рамках программы приграничного сотрудничества «Еврорегион Карелия» республике выделено 43,8 миллиона евро по 2020 год включительно, которые можно получать на различные программы, в том числе экологические. Напомню, что город Сортавала и поселок Хелюля по прежней программе «Еврорегион «Карелия» построили очистные сооружения. Поэтому сегодня необходимо активизировать органы местного самоуправления на предмет составления проектно – сметной документации, потому что только при ее наличии мы можем получать грантовые деньги, - заявил Глава.

Министру строительства, ЖКХ и энергетики Дмитрию Матвиецу руководитель региона поручил подготовить программу, направленную на решение проблем водоснабжения в Карелии.


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  • Как задолбало это бла-бла-бла.
    Худи, уйди в отставку, если совесть ещё есть... (Гость)
    07.02.2017 12:46:29
    +1 1-1
  • Вчера какой то хрен заходил. Спрашивал нет ли проблем с водой. Говорил что он от  Водоканала. Послали... (Гость)
    07.02.2017 15:40:44
    +1 -1
  • да в Заозерье вообще никогда не было источников питьевой воды зато какой храм восстановили аж президент посещает  и ничего все живы правда никто не знает как там со здоровьем обстоит (Гость)
    07.02.2017 16:04:11
    +1 -1

  • Вчера какой то хрен заходил. Спрашивал нет ли проблем с водой. Говорил что он от  Водоканала. Послали...
    Худик что-ли ? (Гость)
    07.02.2017 19:51:12
    +1 -1


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