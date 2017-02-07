Чистая вода

Проблемы водоснабжения намерены решать в Карелии

Глава республики встретился с депутатами Заксобрания и обсудил с ними ряд вопросов, в том числе касающихся водоочистных сооружений.





Один из вопросов, озвученных на встрече, касался ситуации в сфере водоснабжения и водоотведения в республике. Для многих населенных пунктов проблема «чистой воды» сегодня остается наиболее актуальной.





Как отметил Александр Худилайнен, для финансирования мероприятий по строительству и реконструкции водопроводных и канализационных очистных сооружений необходимо изыскивать различные источники. Это могут быть федеральные и внебюджетные средства, в том числе международные программы, частные инвестиции.





- В рамках программы приграничного сотрудничества «Еврорегион Карелия» республике выделено 43,8 миллиона евро по 2020 год включительно, которые можно получать на различные программы, в том числе экологические. Напомню, что город Сортавала и поселок Хелюля по прежней программе «Еврорегион «Карелия» построили очистные сооружения. Поэтому сегодня необходимо активизировать органы местного самоуправления на предмет составления проектно – сметной документации, потому что только при ее наличии мы можем получать грантовые деньги, - заявил Глава.





Министру строительства, ЖКХ и энергетики Дмитрию Матвиецу руководитель региона поручил подготовить программу, направленную на решение проблем водоснабжения в Карелии.





07.02.2017