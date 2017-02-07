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07.02.2017

Город в сугробах

Прокуратура Карелии потребовала от подрядчика убрать дороги от снега в Сегеже

Фирма «Нордик», которая по контракту должна следить за улицами районного центра, не убирает снег с остановок, не посыпает проезжую часть и не чистит ее грейдером.

Прокуратура района проверила, как компания «Нордик» выполняет муниципальный договор на по содержанию автомобильных дорог, мостов в Сегежском городском поселении.

Как оказалось, на улицах и проезжей части в городе есть колейность и бугры, постоянный гололед, поскольку дороги не посыпают. Также подрядчик не чистит от снега автобусные остановки, не ликвидирует снежные отвалы на пешеходных переходах.

Мэрия Сегежи неоднократно предъявляла претензии фирме «Нордик». Ежедневно составляются акты, в которых отражают нарушения, но ситуация остается прежней.

Прокуратура района по результатам проверки директору подрядной организации внесла представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении.


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  • а это не про Петрозаводск написано или Кондопогу и т.д по списку (Гость)
    07.02.2017 15:59:40
    +1 -1
  • Вот так во всём.Как у президента-семь нянек а дитя без глаза! Есть комиссия которая проверяет качество уборки.Нет должной уборки --получай большой штраф.Эачем прокуратура-то зщё??? Так и зима пройдёт.. евсей (Гость)
    07.02.2017 19:05:32
    +1 -1


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