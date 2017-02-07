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07.02.2017

Горе-аферист

Бизнесмен в Карелии похитил у банка почти 11 миллионов рублей

В Кондопожском районе предприниматель путем обмана заполучил крупную сумму. За мошенничество его приговорили к условному сроку.

Установлено, что предприниматель, работающий в сфере пассажирских перевозок, вместе с двумя подельниками похитил деньги банка в размере более 10,8 миллиона рублей. Средства он получил с помощью кредитных договоров.

При вынесении приговора суд учел активное содействие обвиняемого следствию во время раскрытия преступления, частичное возмещение причиненного ущерба, а также иные смягчающие обстоятельства.

В итоге предпринимателю назначили четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Приговор пока не вступил в законную силу. Уголовное дело в отношении сообщников осужденного сейчас находится на рассмотрении в суде, рассказали в региональной прокуратуре.


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  • Это где ? В параллельной вселенной !!? (Гость)
    07.02.2017 15:39:11
    +1 -1
  • В чём новизна? (Гость)
    07.02.2017 15:47:32
    +1 -1
  • Лучше бы автобусы новые покупал и качество обслуживания улучшал. (Гость)
    07.02.2017 15:53:06
    +1 -1
  • только полная конфискация может излечить таких упырей (Гость)
    07.02.2017 15:57:35
    +1 -1
  • Может смело идти в депутаты ! Там без блатного опыта никак ! (Гость)
    07.02.2017 17:33:23
    +1 -1
  • Таких только в думу и в команды премьеров и президентов. (Гость)
    07.02.2017 18:52:00
    +1 -1

  • только полная конфискация может излечить таких упырей (Гость)
    Такое может принят только ТРАМП но не путин.. евсей (Гость)
    07.02.2017 18:55:51
    +1 -1
  • одни жулики.. (Гость)
    07.02.2017 20:49:34
    +1 -1
  • Евсей ! Уроки выучил ? Посты -детские ! (Гость)
    07.02.2017 21:15:22
    +1 -1


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