Горе-аферист

Бизнесмен в Карелии похитил у банка почти 11 миллионов рублей

В Кондопожском районе предприниматель путем обмана заполучил крупную сумму. За мошенничество его приговорили к условному сроку.





Установлено, что предприниматель, работающий в сфере пассажирских перевозок, вместе с двумя подельниками похитил деньги банка в размере более 10,8 миллиона рублей. Средства он получил с помощью кредитных договоров.





При вынесении приговора суд учел активное содействие обвиняемого следствию во время раскрытия преступления, частичное возмещение причиненного ущерба, а также иные смягчающие обстоятельства.





В итоге предпринимателю назначили четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Приговор пока не вступил в законную силу. Уголовное дело в отношении сообщников осужденного сейчас находится на рассмотрении в суде, рассказали в региональной прокуратуре.





07.02.2017