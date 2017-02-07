Пьедестал почета

Карельские лыжники стали призерами первенства Северо-Запада

Наши спортсмены выиграли медали и показали одни из лучших результатов среди лыжников округа.





В Сыктывкаре 5 февраля завершилось первенство Северо-Запада по лыжным гонкам среди девушек и юношей 17-18 лет. На протяжении нескольких дней лучших спортсменов определяли в индивидуальных гонках, спринте и эстафете.





В итоге Никита Лумбин из поселка Толвуя Медвежьегорского района стал первым в гонке свободным стилем на дистанции 10 километров среди юношей.





Заключительный день соревнований принес команде Карелии бронзовые награды в эстафете 4х5 километров. На пьедестал поднялись Даниил Аккиев, Денис Смолин, Иван Корнеев и Никита Лумбин.





07.02.2017