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07.02.2017

Пьедестал почета

Карельские лыжники стали призерами первенства Северо-Запада

Наши спортсмены выиграли медали и показали одни из лучших результатов среди лыжников округа.

В Сыктывкаре 5 февраля завершилось первенство Северо-Запада по лыжным гонкам среди девушек и юношей 17-18 лет. На протяжении нескольких дней лучших спортсменов определяли в индивидуальных гонках, спринте и эстафете.

В итоге Никита Лумбин из поселка Толвуя Медвежьегорского района стал первым в гонке свободным стилем на дистанции 10 километров среди юношей.

Заключительный день соревнований принес команде Карелии бронзовые награды в эстафете 4х5 километров. На пьедестал поднялись Даниил Аккиев, Денис Смолин, Иван Корнеев и Никита Лумбин.


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