Массовые забеги

Свыше 20 тысяч жителей Карелии выйдут на «Лыжню России – 2017»

Сотни человек в республике готовы участвовать в открытой Всероссийской массовой лыжной гонке, которая пройдет в ближайшую субботу.





Самое масштабное зимнее спортивное мероприятие в стране намечено на 11 февраля. К нему присоединится и Карелия. О предстоящих забегах рассказали министр по делам молодежи, физической культуре и спорту Александр Воронов и президент Федерации лыжных гонок республики, директор соревнований «Лыжня России – 2017» Марина Логвинец.





Организаторы ожидают, что в нынешнем году к состязаниям присоединятся более 20 тысяч человек. В целом, как отметил министр, сейчас республика переживает бум развития лыжного спорта. Каждые выходные на лыжи встают более 15 тысяч жителей региона.





«Лыжня России» пройдет во всех районах Карелии. В Петрозаводске гонка вновь состоится на территории республиканского спортивного комплекса «Курган». К соревнованиям допускаются участники всех возрастов.





Как рассказал министр, традиционно организованы соревнования для профессиональных спортсменов - они преодолеют дистанции в пять и 10 километров. Дошкольников ждет массовый забег на дистанцию 500 метров без учета времени. В этом году впервые организованы два массовых забега для взрослых и детей, также без учета времени, – на 1,5 и три километра. Дистанцию любители спорта смогут выбрать самостоятельно в зависимости от уровня подготовки и предпочтений. Массовый старт в этом году будет организован группами.





Победители гонок получат дипломы и медали Министерства спорта России, а участники - свидетельства и магниты с символикой соревнований. Самых юных лыжников наградят сладкими подарками. Помимо этого, любители спорта будут отмечены в номинациях «Самый опытный участник», «Самый юный участник».





Второй год подряд на «Лыжне России» организуют сдачу нормативов ГТО. Нормативы по лыжным гонкам предлагают сдать на дистанциях один и два километра.





От Минспорта России Карелия получила три тысячи шапочек с символикой Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России». В Петрозаводске их выдадут первым 2000 зарегистрированным участникам.

Директор соревнований «Лыжня России – 2017» Марина Логвинец сообщила, что на сегодняшний день для участия в гонке в столице Карелии зарегистрировалось 1200 человек. Онлайн регистрация завершилась 5 февраля. С 6 февраля пройти регистрацию можно в мандатной комиссии, которая работает на стадионе «Юность» с 10.00 до 18.00. Кроме того, все желающие смогут зарегистрироваться и непосредственно 11 февраля на месте старта.





Организаторы напомнили, что для участия в спортивных лыжных состязаниях необходимо предоставить в комиссию медицинскую справку. Для массового забега она не требуется.

По словам Александра Воронова, при организации мероприятия большое внимание уделяется вопросам безопасности. Во время проведения гонки будет дежурить «скорая помощь», работать представители МЧС и волонтеры. Гости и участники лыжного праздника смогут подкрепиться на полевой кухне и выпить горячего чаю. По прогнозам, 11 февраля ожидается комфортная и благоприятная погода для прогулки на лыжах – 7 градусов мороза.





Программа ХХХV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2017»:





11 февраля 2017 года:





08.30 – 09.30 Регистрация участников соревнований на дистанцию 5 и 10 км;

10.00 Старт на дистанцию 5 км:

10.30 Юноши 1999 г.р. и мл.

Женщины 1998 г.р. и ст.

Девушки 1999 г.р. и мл.

11.00 Старт на дистанцию 10 км:

11.30 Мужчины 1998 г.р. и ст.

11.45 Награждение победителей и призеров на дистанции 5 км (юноши 1999 г.р. и младше);

Награждение победителей на дистанции 5 км (женщины 1998 г.р. и старше);

Награждение победителей на дистанции 5 км (девушки 1999 г.р. и младше);

Старт массового забега на дистанцию 500м без учета времени для дошкольников (OPEN 1)

12.00 Церемония открытия;

Награждение победителей на дистанции 10 км и 5 км

Награждение в номинациях:

- самый опытный (старший) участник на дистанции 10 км;

- самый юный участник на дистанции 5 км;

- самая спортивная семейная команда.

12.15 Старт массовых забегов на дистанции 1,5 и 3 км без учета времени (OPEN 2)

13.00 Старт на дистанцию 1 км (в зачёт тестирования ГТО)

13.30 Старт на дистанцию 2 км (в зачёт тестирования ГТО)





07.02.2017