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07.02.2017

Ответит перед законом

В Петрозаводске 17-летняя девушка украла украшения у приютившей ее женщины

Юная злоумышленница в карельской столице пойдет под суд за кражу в крупном размере.

По версии следствия, с февраля по июнь 2016 года обвиняемая, проживая в квартире своего опекуна, похитила у нее ювелирные изделия и деньги в валюте. Затем злоумышленница продала украшения, а вырученные средства потратила на свои нужды. В результате потерпевшей причинен материальный ущерб на сумму более 519 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Юной нарушительнице закона грозит до шести лет лишения свободы.


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