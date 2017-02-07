Ответит перед законом

В Петрозаводске 17-летняя девушка украла украшения у приютившей ее женщины

Юная злоумышленница в карельской столице пойдет под суд за кражу в крупном размере.





По версии следствия, с февраля по июнь 2016 года обвиняемая, проживая в квартире своего опекуна, похитила у нее ювелирные изделия и деньги в валюте. Затем злоумышленница продала украшения, а вырученные средства потратила на свои нужды. В результате потерпевшей причинен материальный ущерб на сумму более 519 тысяч рублей.





В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Юной нарушительнице закона грозит до шести лет лишения свободы.





07.02.2017