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08.02.2017

Международные связи

Посол Бельгии в России приехал с визитом в Карелию

Главы республики встретился с чрезвычайным и полномочным послом Бельгии в Российской Федерации Жаном Артуром Режибо.

Стороны обсудили итоги сотрудничества Петрозаводского государственного университета и Брюссельского института переводчиков Высшей школы Брюсселя, которое ведется в рамках двухстороннего Договора от 24 февраля 2006 года.

В 2016 году Институт вошел в состав Брюссельского свободного университета. И в целях продолжения ведущегося сотрудничества 8 февраля 2017 года будет подписан договор между ПетрГУ и Брюссельским свободным университетом. В рамках сотрудничества планируется продолжить такие мероприятия, как проведение совместных семинаров, создание научно - практических центров, разработка и публикация учебно-методических материалов для обеспечения курса теории и практики устного и письменного перевода.

Высоко оценивая эффективность студенческого партнерства и потенциал ПетрГУ в целом, в частности, в плане развития IT – технологий, программирования, робототехники, Александр Худилайнен отметил, что Карелия готова к более широкому сотрудничеству с Бельгией.

- Социально-экономическое положение в республике устойчивое. За три года нам удалось стабилизировать ситуацию в экономике. По итогам 2016 года отмечается стабильный рост объемов производства промышленной продукции. Карелия соседствует с Европейским союзом. Протяженность карельского участка российско-финляндской границы составляет почти 800 километров. Приграничный фактор важен для сотрудничества с Бельгией. В пределах территории региона функционируют шесть международных пунктов пропуска: три автомобильных, два железнодорожных и один воздушный. Близость к внешней границе минимизирует транспортные расходы предприятий-экспортеров. Активно развиваются внешние связи Карелии со странами Европы и Азии. Все эти факторы создают благоприятную почву для сотрудничества не только в самых разных сферах экономики, но и туризма, обмена культурными контактами, - отметил губернатор.

В свою очередь, чрезвычайный и полномочный посол Бельгии в России Жан Артур поблагодарил карельскую сторону за приветливый прием, отметив, что Бельгия намерена продолжить развитие связей не только с центральными регионами России, Москвой и Санкт-Петербургом, но и с такими регионами, как Карелия.

- Встречи на уровне регионов дают реальное понимание перспектив сотрудничества. В этом я вижу первую миссию своего визита в Карелию. Второй целью знакомства с республикой я бы назвал обсуждение возможностей для инвесторов и предпринимателей из Бельгии с целью создания бизнеса в Карелии. Мы убеждены, что Россия может стать потенциальным рынком для представителей бизнеса Бельгии. Для этого есть все условия, в частности, протяженная граница с Евросоюзом, транспортная инфраструктура республики, - сказал посол.


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