Комфортная среда

В Петрозаводске на ремонт во дворах потратят 60 миллионов рублей

Определен размер субсидии для карельской столицы в рамках проекта «Комфортная городская среда».





По предварительным расчетам Министерства финансов республики, в текущем году Петрозаводск получит субсидию в размере около 60 миллионов рублей. Оставшуюся сумма в 80 миллионов распределят между 11 моногородами, 10 городами и девятью сельскими населенными пунктами. Предложения жителей, не получившие финансирование в текущем году, войдут в муниципальные программы на 2018-2022 годы, в приоритетном порядке их повторно рассмотрят в 2018 году.





Напомним, согласно поручению президента России 20 миллиардов рублей направлены в регионы для проведения первоочередных мероприятий по формированию современной городской среды. Карелия с учетом софинансирования из регионального бюджета имеет возможность распределить на эти цели 140 миллионов рублей.





Губернатор призвал жителей активно участвовать в проекте «Комфортная городская среда», проявлять инициативу и высказывать свои предложения. Форма заявки для участия в проекте размещена в соответствующем разделе официального сайта администрации Петрозаводска.





08.02.2017