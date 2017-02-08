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08.02.2017

Комфортная среда

В Петрозаводске на ремонт во дворах потратят 60 миллионов рублей

Определен размер субсидии для карельской столицы в рамках проекта «Комфортная городская среда».

По предварительным расчетам Министерства финансов республики, в текущем году Петрозаводск получит субсидию в размере около 60 миллионов рублей. Оставшуюся сумма в 80 миллионов распределят между 11 моногородами, 10 городами и девятью сельскими населенными пунктами. Предложения жителей, не получившие финансирование в текущем году, войдут в муниципальные программы на 2018-2022 годы, в приоритетном порядке их повторно рассмотрят в 2018 году.

Напомним, согласно поручению президента России 20 миллиардов рублей направлены в регионы для проведения первоочередных мероприятий по формированию современной городской среды. Карелия с учетом софинансирования из регионального бюджета имеет возможность распределить на эти цели 140 миллионов рублей.

Губернатор призвал жителей активно участвовать в проекте «Комфортная городская среда», проявлять инициативу и высказывать свои предложения. Форма заявки для участия в проекте размещена в соответствующем разделе официального сайта администрации Петрозаводска.


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  • а где рабочие места горожанам а не никому ненужные подачки (Гость)
    08.02.2017 19:25:21
    +1 -1


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