Изменения и новшества

Сквер Юности и Аллея Отцов появятся в столице Карелии

Еще двум городским объектам присвоены новые названия.





Постановлением администрации карельской столицы от 7 февраля № 335 в Перечень парков, бульваров, скверов, садов и аллей внесены изменения.





Так, зеленым зонам Петрозаводска присвоены следующие названия: Ломоносовской станет называться аллея от улицы Белинского до проезда Белинского, в районе дома № 63 по улице Ломоносова. Аллея Отцов теперь проходит вдоль улицы Нойбранденбургской, от улицы Антонова до улицы Ключевой, а Сквер Юности располагается в районе дома № 8 по улице Красной.





08.02.2017