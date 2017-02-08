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08.02.2017

Изменения и новшества

Сквер Юности и Аллея Отцов появятся в столице Карелии

Еще двум городским объектам присвоены новые названия.

Постановлением администрации карельской столицы от 7 февраля № 335 в Перечень парков, бульваров, скверов, садов и аллей внесены изменения.

Так, зеленым зонам Петрозаводска присвоены следующие названия: Ломоносовской станет называться аллея от улицы Белинского до проезда Белинского, в районе дома № 63 по улице Ломоносова. Аллея Отцов теперь проходит вдоль улицы Нойбранденбургской, от улицы Антонова до улицы Ключевой, а Сквер Юности располагается в районе дома № 8 по улице Красной.


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