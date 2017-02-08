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08.02.2017

Внимание, розыск!

Школьница без вести пропала в Петрозаводске

Полиция карельской столицы просит помощи в писках 14-летней девушки.

Сотрудники МВД города устанавливают местонахождение Оксаны Владимировны Брылевой 2002 года рождения. Ранее несовершеннолетняя не попадала в поле зрения стражей порядка в связи с уходами из дома. Ее местонахождение неизвестно с 18 часов 7 февраля.

На вид девушке 14-15 лет, рост до 160 сантиметров, худощавое телосложение, европейский тип лица, голубые глаза, длинные светло-русые волосы. Была одета в рыжую дубленку с ремнем, темно-синие джинсы, высокие сапоги без каблука.

Всех, кому известны сведения о местонахождении разыскиваемой, полиция просит незамедлительно сообщать об этом по телефонам: 8 (8142) 719-154, 8 (911) 402-49-26 или 02 с мобильного 102.


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  • А чего здесь удивляться? Вся Россия заполонена чурками. Уже целыми кварталами селятся, куда белому человеку и хода нет. Под крики и истерику о "конце Европы" Путин потихоньку подготовил конец России, завезя несколько десятков миллионов чёрных.. Александр (Гость)
    08.02.2017 20:25:38
    +1 -1
  • Нашлась уже (Гость)
    08.02.2017 21:49:07
    +1 -1
  • Крыша ржавая - подвал сырой !
     
    Рыжие они такие , в 14 лет уже все чешется ! Гыыыыыыыыыы! (Гость)
    08.02.2017 22:44:22
    +1 -1
  • скор поидем русским маршем на кадыровскую чечню. путина -на виселицу. белая раса-выше. вовик (Гость)
    09.02.2017 17:50:41
    +1 -1


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