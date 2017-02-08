Внимание, розыск!

Школьница без вести пропала в Петрозаводске

Полиция карельской столицы просит помощи в писках 14-летней девушки.





Сотрудники МВД города устанавливают местонахождение Оксаны Владимировны Брылевой 2002 года рождения. Ранее несовершеннолетняя не попадала в поле зрения стражей порядка в связи с уходами из дома. Ее местонахождение неизвестно с 18 часов 7 февраля.





На вид девушке 14-15 лет, рост до 160 сантиметров, худощавое телосложение, европейский тип лица, голубые глаза, длинные светло-русые волосы. Была одета в рыжую дубленку с ремнем, темно-синие джинсы, высокие сапоги без каблука.





Всех, кому известны сведения о местонахождении разыскиваемой, полиция просит незамедлительно сообщать об этом по телефонам: 8 (8142) 719-154, 8 (911) 402-49-26 или 02 с мобильного 102.





08.02.2017