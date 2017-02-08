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08.02.2017

Получил срок

Директор агрокомплекса Зайцева в Карелии обманул предприятие на 1,5 миллиона рублей

Бывший руководитель агрокомплекса в Прионежском районе два года с помощью афер получал деньги с бизнесменов и забирал их себе. За злоупотребление полномочиями и хищение чужого имущества он получил условный срок.

Установлено, что подсудимый с 2012 по 2014 год получал деньги от индивидуальных предпринимателей за аренду стоянок транспорта и теплиц, а также за потребляемую электроэнергию. Средства он не сдавал в кассу возглавляемого им общества. Кроме того, руководитель агрокомплекса скрыл упомянутые доходы.

Отчитываясь за полученные деньги, директор предоставил в бухгалтерию подложные документы о покупке кавалерийского седла и инструментов якобы на собственные средства, фактически же они были приобретены за счет предприятия.

Он также дал указание сотрудникам бухгалтерии о передаче ему средств за реализацию навоза и тратил эти деньги на личные нужды, рассказали в прокуратуре Карелии.

Кроме того, после увольнения с должности бывший руководитель общества не вернул служебный ноутбук, который использовал в личных целях вплоть до изъятия в ходе обыска в его квартире. Общий размер ущерба составляет более 1,5 миллиона рублей.

Суд приговорил нарушителя к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. Ему также надо заплатить штраф в 15 тысяч рублей. Помимо этого суд удовлетворил гражданский иск ОАО «Агрокомплекс им. В. М. Зайцева» о взыскании с осужденного всей суммы причиненного ущерба.


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  • а почему не написана Ф.И.О.-это гостайна?. обыватель (Гость)
    08.02.2017 19:15:31
    +1 1-1
  • радует наша страна ежедневно - то одному условно дадут то другому, а для малоимущего народа карточки на пропитание готовят в 2017 году
    что дальше ? (Гость)
    08.02.2017 19:20:28
    +1 3-1
  • ЕР опять зажигает,опять условно....пора Китайское руководство приглашать в Россию поработать лет пять:=тысяч 10-ять руководителей разного ранга исчезнут в мир иной,тысяч 20-ать их родственников и прихлебателей сядут,остальные присядут от страха....и тронется экономика вверх.... Нереальные "мечты".... (Гость)
    08.02.2017 19:50:17
    +1 4-1
  • Сергей Сизько (Гость)
    09.02.2017 12:04:32
    +1 -1

  • Сергей Сизько (Гость)
      Зачем ему кавалерийское седло? (Гость)
    09.02.2017 12:30:18
    +1 -1
  • Едро себя исчерпало-и должно исчезнуть по китайски. Уйти себя не хотят. (Гость)
    09.02.2017 14:06:30
    +1 -1
  • народ любит дерьмо и лелеет. посмотрите как мамочки покрывают своих деток. вовик (Гость)
    09.02.2017 17:59:59
    +1 -1


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