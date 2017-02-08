Получил срок

Директор агрокомплекса Зайцева в Карелии обманул предприятие на 1,5 миллиона рублей

Бывший руководитель агрокомплекса в Прионежском районе два года с помощью афер получал деньги с бизнесменов и забирал их себе. За злоупотребление полномочиями и хищение чужого имущества он получил условный срок.





Установлено, что подсудимый с 2012 по 2014 год получал деньги от индивидуальных предпринимателей за аренду стоянок транспорта и теплиц, а также за потребляемую электроэнергию. Средства он не сдавал в кассу возглавляемого им общества. Кроме того, руководитель агрокомплекса скрыл упомянутые доходы.





Отчитываясь за полученные деньги, директор предоставил в бухгалтерию подложные документы о покупке кавалерийского седла и инструментов якобы на собственные средства, фактически же они были приобретены за счет предприятия.





Он также дал указание сотрудникам бухгалтерии о передаче ему средств за реализацию навоза и тратил эти деньги на личные нужды, рассказали в прокуратуре Карелии.





Кроме того, после увольнения с должности бывший руководитель общества не вернул служебный ноутбук, который использовал в личных целях вплоть до изъятия в ходе обыска в его квартире. Общий размер ущерба составляет более 1,5 миллиона рублей.





Суд приговорил нарушителя к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. Ему также надо заплатить штраф в 15 тысяч рублей. Помимо этого суд удовлетворил гражданский иск ОАО «Агрокомплекс им. В. М. Зайцева» о взыскании с осужденного всей суммы причиненного ущерба.





08.02.2017