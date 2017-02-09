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09.02.2017

Хорошие показатели

Объем платежей за использование лесов в Карелии вырос на 16,4%

В 2016 году в бюджеты всех уровней поступили платежи за использование лесов в объеме 1,268 миллиарда рублей. Из них в казну республики ушло 528 миллионов рублей, а в федеральный бюджет – 740 миллионов.

Плановое задание по поступлению платы за использование лесов перевыполнено на 10%, в том числе в федеральный бюджет - на 16,5%. В сравнении с 2015 годом поступление платежей за использование лесов выросло на 16,4%.

В 2016 году Министерство по природопользованию и экологии республики отметило улучшение платежной дисциплины арендаторов лесных участков. Соотношение не оплаченной в установленный срок к начисленной за год арендной плате с каждым годом сокращается. Если в 2012 году этот показатель составлял 16,7%, в 2014 году - 8,9%, то в 2016 году - только 4%.

Министерство по природопользованию и экологии проводит ежемесячный мониторинг исполнения арендаторами лесных участков обязанности по внесению платежей за использование лесов. В случае задолженности ведомство осуществляет претензионно-исковую работу по ее взысканию. Большая часть задолженности по арендной плате оплачивается в ходе судебных разбирательств, оставшаяся часть взыскивается по судебным решениям.

В 2017 году план по поступлению платы за использование лесов увеличен на 11%, до 1,288 миллиарда рублей. Министерство продолжит работу по снижению и взысканию суммы недоимки.


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  • Что есть понимать "использование" лесов Карелии? (Гость)
    09.02.2017 12:20:22
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